HMD Global представила среднебюджетную Nokia 5.4 на Snapdragon 662 за 189 евро и ультрабюджетную Nokia C1 Plus на Android 10 Go за 69 евро

Компания HMD Global представила парочку новых смартфонов под брендом Nokia — ультрабюджетную модель Nokia C1 Plus за 69 евро на урезанной версии Android (вопреки ожиданиям здесь старая Android 10 Go, а не актуальная Android 11 Go) и среднебюджетную Nokia 5.4 за 189 евро на полноценной Android — из коробки установлена Android 10, но обновление Android 11 уже на подходе.

Nokia 5.4 — более интересная из двух новинок. Это обновление модели Nokia 5.3, выпущенной в начале 2020 года, и следующая по старшинству после бюджетных Nokia 2.4 и Nokia 3.4, дебютировавших несколькими месяцами ранее. Новинка работает на 11-нм SoC Snapdragon 662 — слегка улучшенной версии Snapdragon 665, но с процессором обработки изображений Spectra 340T.