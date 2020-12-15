HMD Global представила среднебюджетную Nokia 5.4 на Snapdragon 662 за 189 евро и ультрабюджетную Nokia C1 Plus на Android 10 Go за 69 евро

Компания HMD Global представила парочку новых смартфонов под брендом Nokia — ультрабюджетную модель Nokia C1 Plus за 69 евро на урезанной версии Android (вопреки ожиданиям здесь старая Android 10 Go, а не актуальная Android 11 Go) и среднебюджетную Nokia 5.4 за 189 евро на полноценной Android — из коробки установлена Android 10, но обновление Android 11 уже на подходе.

Nokia 5.4 — более интересная из двух новинок. Это обновление модели Nokia 5.3 , выпущенной в начале 2020 года, и следующая по старшинству после бюджетных Nokia 2.4 и Nokia 3.4 , дебютировавших несколькими месяцами ранее. Новинка работает на 11-нм SoC Snapdragon 662 — слегка улучшенной версии Snapdragon 665, но с процессором обработки изображений Spectra 340T.

Корпус Nokia 5.4 — пластиковый. Но задняя панель выделяется глянцевой полосчатой фактурой. На выбор есть два ярких варианта расцветки корпуса — синий и фиолетовый. Смартфон оснащен экраном IPS с отверстием под фронтальную камеру в левом углу — здесь используется 6,39-дюймовая панель с разрешением HD+ (720×1560 пикселей) и яркостью 400 нит. На задней панели расположено четыре камеры в круглом блоке: основная на 48 Мп, ультраширокоугольная на 5 Мп, макро-сенсор на 2 Мп и 2 Мп датчик глубины.

Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч поддерживает 10-ваттную зарядку через USB-C. Из остального можно выделить тройной лоток для карт памяти MicroSD и SIM, сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели, аудиоразъем 3,5 мм и NFC.

Габариты Nokia 5.4 составляют 161x76x8,7мм при массе 181 г.

В Европе Nokia 5.4 начнет продаваться в январе 2021 года в двух модификациях: 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Цена базовой версии составит 189 евро, а более дорогая стоит 220 евро. Цен и сроков для украинского рынка пока нет.

Что же касается Nokia C1 Plus, здесь ожидаемо без каких-либо изысков: 5,45-дюймовый дисплей HD+ (1440х720 пикселей), неназванная четырехъядерная SoC с частотой 1,4 ГГц, одинарные камеры на 5 и 5 Мп, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор емкостью 2500 мА·ч с 5-ваттной зарядкой. Есть поддержка 4G LTE, двух SIM-карт, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, FM-радио и аудиоразъем 3,5 мм. Размеры составляют 149,1х71,2х8,75 мм при массе 146 г. Цена — 69 евро. На выбор есть синий и красный расцветки корпуса.