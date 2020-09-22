HMD Global представила Nokia 2.4 и Nokia 3.4 — парочку бюджетников дешевле $200

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Компания HMD Global, которая стоит за Android- смартфонами под брендом Nokia, сегодня представила парочку новых смартфонов дешевле $200 — Nokia 2.4 в США оценен в $139, а Nokia 3.4 — $179 (цены и сроки для Украины пока неизвестны). Это обновление прошлогодних бюджетников Nokia 2.3 и Nokia 3.2 (да, номер 3.3 производитель почему-то пропустил).

Nokia 2.4 получил экран диагональю 6,5 дюйма невысокого разрешения 720p (соотношением сторон 20:9) с каплевидным вырезом, SoC MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной флэш-памяти и отдельный слот microSD (дополнительно к двум слотам для карт SIM). Также планируется выпуск версии 3/64 ГБ.

Основная камера — сдвоенная с главным сенсором на 13 Мп и сенсором оценки глубины сцены на 2 Мп. Фронтальная имеет разрешение 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч. Увы, здесь используется устаревший порт microUSB. Зато есть разъем 3,5 мм для подключения наушников, сканер отпечатков пальцев на задней панели и даже модуль NFC для бесконтактных платежей. На выбор есть три цвета — Dusk, Charcoal и Fjord.

Стоящая на ступень выше модель Nokia 3.4 предлагает соразмерную прибавку — SoC Snapdragon 460, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, разъем USB-C с поддержкой 10-ваттной зарядки и распознавание по лицу как второй способ аутентификации вдобавок к сканеру отпечатков пальцев. Nokia 3.4 также выделяется дисплеем размером 6,39 дюйма разрешением 720p+ (19.5:9) с врезанной (в левый верхний угол) фронтальной камерой более высокого разрешения (8 Мп) и тройной основной камерой, собранной из модулей разрешением 13, 5 (сверхширик) и 2 Мп (оценка глубины). Емкость аккумулятора — 4000 мА·ч. Помимо версии 3/32 ГБ, будет еще два варианта — 3/64 ГБ и 4/64 ГБ. Модель Nokia 3.4 будет доступна только в цвете Charcoal.

ОС в обоих случах — Android 10, но оба точно получат обновление до актуальной версии Android 11.

Ожидается, что к концу года HMD Global выведет на рынок флагманскую модель Nokia 9.3 PureView.

Сроки поступления Nokia 2.4 и Nokia 3.4 в продажу в Украине и их гривневые цены пока не сообщаются.

Напомним, в прошлом месяце HMD Global привлекла дополнительные $230 млн инвестиций от Google, Qualcomm и Nokia.

Источник: GSM Arena