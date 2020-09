Android 11 Go ускорит запуск приложений на 20% и сэкономит почти 1 ГБ памяти

Буквально на днях вышла финальная версия ОС Android 11, которая уже доступна для Pixel, а также некоторых смартфонов OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme. Сейчас же Google представила Android 11 (Go edition) — специальную версию ОС для бюджетных смартфонов с объемом ОЗУ 2 ГБ и меньше.

Android Go (или Go Edition) — специальная, облегченная версия операционной системы Android для недорогих смартфонов со слабой аппаратной начинкой с прицелом на развивающиеся рынки. Инициатива была запущена в 2017 году, ранее вышли Android 8 Oreo (Go Edition), Android 9 Pie (Go edition) и Android 10 (Go edition).

Ранее выпущенные смартфоны Android Go не получат обновление до свежей версии — Android 11 Go станет прерогативой новых бюджетных моделей, которые выйдут позже в этом году. Кроме того, Google заявляет, что OEM-производители вольны сами решать, хотят ли они установить Android 11 Go вместо предыдущей версии Android 10 Go, что противоречит внутреннему документу, обнаруженному разработчиками XDA в июле. Google не называет никаких конкретных смартфонов, подлежащих обновлению до Android 11 Go.

Google заверяет, что благодаря внесенным оптимизациям приложения на смартфонах с Android 11 Go будут запускаться на 20% быстрее по сравнению с моделями, использующими прошлогоднюю версию Android 10 Go Edition. Кроме того, версия Android 11 Go требует на 270 МБ меньше памяти, позволяя держать еще три-четыре приложения в фоне. Также с Android 11 Go пользователь из коробки получит на 900 МБ больше свободного пространства, чего, по словам разработчиков, достаточно, чтобы сделать до 300 селфи и загрузить HD-фильм.

Среди других новшеств Android 11 Go — обновленная система навигации на базе жестов, возможность объединения и группировки всех уведомлений мессенджеров и прочих коммуникационных программ, одноразовые разрешения на доступ к микрофону или камере для отдельных приложений, и безопасные папки Safe Folders — возможность защитить конфиденциальные файлы с помощью 4-значного PIN-кода в приложении Google Files.

Источник: Google