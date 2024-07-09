Хочешь играть на Playstation — садись в тюрьму. Нью-Йорк потратил $59 000 на консоли и игры для заключенных

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Если нет денег на игры, консоль или компьютер, одной из опций является попасть в тюрьму в Нью-Йорке — там есть все, что необходимо. Как стало известно The New York Post городской исправительный департамент потратил $59 260 денег налогоплательщиков на новые игры для Playstation 4 и 5 для заключенных.

«Существуют бомжи, у которых ничего нет, но если вы попадете в тюрьму, у вас будет все — мы потратили $59 000 долларов на видеоигры!», — сказал один из офицеров с 15-летним стажем.

Огромная сумма, которая, как свидетельствуют городские записи, была использована для покупки 1247 игр, включая десятки копий кровавых боевых игр, таких как Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6, а также таких, как Madden NFL и NBA 2K24.

В течение недели группы заключенных по очереди собираются в комнаты отдыха, чтобы поиграть в игры. По словам офицера, доступ к консолям удерживает заключенных от драк и нарушений правил. Метод особенно эффективен в случае самых молодых преступников.

«Не ведите себя плохо на этой неделе, и мы дадим вам доступ к Playstation или Xbox», — говорят в тюрьме.

Но агентство критикуют за расточительство средств налогоплательщиков на благо преступников. Некоторые называют это стимулом попасть снова в тюрьму из-за совершения преступления.

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«Мы учим их чувствовать себя более привилегированными преступниками», — раскритиковал программу Селестино Монклова, бывший офицер исправительной колонии «Райкерс».

Он отметил, что доступ заключенных к видеоиграм и другим особым привилегиям способствует всплеску преступности по всему городу.

«Люди, которых освобождают… они демонстрируют то же [проблемное] поведение, с которым они процветали в тюрьме», — сказал он.

Бенни Бошио, председатель Благотворительной ассоциации работников исправительных учреждений, обвинил агентство в том, что оно тратит средства на игры для мошенников вместо основных потребностей, таких как надлежащее кондиционирование воздуха для заключенных и персонала тюрьмы во время недавней жары.

«Конечно, если у них есть достаточно денег на видеоигры, их должно быть достаточно, чтобы гарантировать, что наш персонал будет оставаться здоровым и иметь комфорт во время экстремальных погодных условий», — возмущается председатель профсоюза.

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В 2018 году тогдашний комиссар города Синтия Бранн признала, что тюремные чиновники позволили получить доступ к консолям, чтобы заставить жестоких преступников соблюдать правила. В мае 2020 года агентство потратило 82 500 долларов налогоплательщиков на Game Boy, чтобы развлечь заключенных — вместо того, чтобы обеспечить дополнительные маски для лица и наборы для тестирования на COVID-19 для персонала «Райкерс».

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