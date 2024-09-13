Хомяки, к бою: дата листинга Hamster Kombat и прогноз цены

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Hamster Kombat, популярная в Telegram игра-тапалка, собирается провести листинг токена уже в этом месяце. После запуска в марте 2024 года, игра, главным героем которой является генеральный директор-хомяк, стала очень популярной. В июле количество пользователей достигало 239 млн.

В Hamster Kombat игроки нажимают на экран смартфона (тапают), чтобы получить баллы, которые можно использовать для покупки вещей, продвигающих их виртуальную биржу, зарабатывают баллы, которые затем будут конвертированы в токены.

Так вот, листинг на биржах (начало официальной торговли, которую все игроки нетерпеливо ждали полгода), пройдет 26 сентября.

Список бирж, которые проведут листинг Hamster Kombat (HMSTR)

Binance — 15:00 (по Киеву)

Bybit

Gate.io

KuCoin

Bitfinex

Bitget

Bitrue

Осень — время брить хомяков

На бирже Gate, где как раз идет премаркет-торговля «Торговля просто изменила цифру об общем количестве токенов с 10 миллиардов на 100 миллиардов без какой-либо конвертации или корректировки. Обычно, когда меняется информация об общем количестве токенов, биржи проводят коррекцию цены на основе новых данных.

Таким образом, многие инвесторы, которые торговали токенами HMSTR еще до официального листинга, могут понести убытки. Такая же проблема ранее была и с токеном DOGS.

Заработать смогут только шортисты Стратегия, при которой трейдер занимает криптовалюту, продает их по текущей цене с надеждой, что цена снизится. Когда цена падает, трейдер покупает актив обратно по более низкой цене, возвращает его заимодавцу и получает прибыль с разницы между продажной и покупной ценой..

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Тем временем на премаркет-бирже OKX токен HMSTR упал в цене в 10 раз после того, как команда объявила новые данные о количестве токенов (токеномике). Общее количество токенов HMSTR — 100 миллиардов. Падение цены произошло из-за того, что количество токенов (саплай) превысило число игроков (250 миллионов).

На момент написания на обоих премаркет-биржах HMSTR торгуется примерно $0.0100-$0.0110. А максимум составлял примерно $0.04. Сейчас токен обвалился в цене на 75%.

Источник: Telegram, Hamsterkombatgame, TradingView, X

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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