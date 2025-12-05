Огромный мод The Witcher 3 содержит 5750 исправлений игры и почти весь вырезанный контент

Мод Brothers In Arms Ultimate Edition 3.0 для The Witcher 3 можно считать одновременно неофициальным патчем и DLC. Он содержит тысячи исправлений и множество «нового» контента, который не вошел в финальную версию игры.

Brothers In Arms — огромная модификация, которая, по словам авторов, содержит 5750 исправлений ошибок, которые все еще остались в The Witcher 3 за более чем 10 лет от выхода игры. Мод охватывает всю основную историю и оба крупных официальных сюжетных дополнения. В нем исправлены квесты, диалоги, журналы, графика и размещение объектов на карте, восстановлен практически весь известный скрытый контент.

Только что выпущенная версия 3.0 была переработана с нуля с помощью официального редактора REDkit. По сравнению с предыдущими, она добавляет сотни обновлений, более тысячи совершенно новых изменений и новый удаленный контент. Игроки встретят новых NPC, с ними и со старыми знакомыми теперь доступно 250 восстановленных строк диалога — шутки, ролевые реплики, полные диалоги и невиданные ранее катсцены.

Ultimate Edition получила меню отдельных модификаций со многими опциями. Больше не нужно отдельно загружать какой-либо дополнительный контент. Все восстановленное содержимое, которое игрок не хочет видеть, можно отключить или включить во внутриигровом меню, которое также содержит другие полезные настройки.

Основное предостережение относительно этой глобальной модификации — совместимость с другими модами, поскольку она редактирует почти 4500 файлов в игре. Как отмечают разработчики, конфликты со сторонними модификациями неизбежны. Впрочем, сейчас Brothers In Arms отимизирован таким образом, что напрямую редактирует только 4 скрипта, конфликты можно убрать давно известной геймерам программой Script Merger. Авторы также предлагают патчи для совместимости с конкретными модами.

Мод Brothers In Arms Ultimate Edition 3.0 дает мощный стимул заново пройти The Witcher 3. Это едва ли не самая любимая игра автора новости, и соблазн увидеть новый-старый контент очень большая. Украинских геймеров может огорчить, что основной автор мода, MerseyRockoff, судя по профилю и публикации, является этническим русским, проживающим в Латвии, и кроме англоязычных, также публикует русскоязычные видео по модам. Но это никак не делает контент хуже.

Источники: NexusMods, DSOG