HP анонсировала ноутбуки для создателей контента: процессоры Intel Core или Intel Xeon, видеокарты NVIDIA GeForce или Quadro и до 17,5 часа автономности





Компания HP расширила линейку компьютеров HP Create Ecosystem, ориентированных на создателей цифрового контента. Пользователям предлагаются три новые модели ноутбуков: HP ZBook Studio, HP ZBook Create и HP Envy 15.

Новые модели HP ZBook Studio и HP ZBook Create могут оснащаться процессорами Intel Core или Intel Xeon следующего поколения, а также дискретными видеокартами NVIDIA GeForce или Quadro. По заверениям производителя, ZBook Studio – это «самая мощная в мире мобильная рабочая станция в пересчёте на кубический сантиметр», в то время как ZBook Create позиционируется как «самый маленький 15-дюймовый ноутбук в мире для творчества и игр». На самом деле они оба на 22% тоньше своих предшественников. Оба устройства включают дисплеи DreamColor со встроенными колориметрами. Они способны отображать более миллиарда оттенков цветов, что должно обеспечить улучшенную передачу теней и градиентов в приложениях для творчества. Обе модели способны работать в автономном режиме до 17,5 часа. Дополнительно отмечается, что корпуса динамиков изготовлены из материалов, 5% состава которых представляет собой переработанный океанический пластик. Ноутбуки HP ZBook Studio и HP ZBook Create появятся на рынке в августе.

Новая модель HP Envy 15 имеет минималистский дизайн, покрытый стеклянной панелью тачпад, а также дисплей True Black. Дисплей выполнен на базе технологии OLED и поддерживает разрешение 4K. Система включает процессор Intel Core i9 10-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти и дискретную видеокарту GeForce RTX 2060. Особо отмечается наличие системы охлаждения игрового класса. Она включает испарительную камеру и два вентилятора, работающих при напряжении питания 12 В. Как заверяет производитель, такая система охлаждения обеспечивает прирост мощности процессора до 33% при интенсивных нагрузках, сопровождающихся повышенным тепловыделением. Комплектный аккумулятор обеспечивает до 16,5 часа автономной работы. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки HP Fast Charge восполнить 50% заряда батареи можно всего за 45 минут. Старт продаж ноутбука HP Envy 15 HP запланирован на июнь. Цена его стартовой конфигурации составляет $1350.

Кроме того, компания HP обновила линейку ноутбуков 2019 Envy. В моделях Envy 13, x360 15 и 17 теперь предлагаются процессоры Intel Core 10-го поколения, видеокарты NVIDIA GeForce MX330 или AMD Ryzen Radeon Graphics и модули связи с поддержкой Wi-Fi 6. Модель x360 13 получила процессоры серии AMD Ryzen 4000, беспроводную связь Wi-Fi 5 прирост времени автономной работы до 17,5 часа. Эти устройства поступят в продажу в мае.

Источник: Engadget