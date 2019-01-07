HP и Acer анонсировали первые в мире ноутбуки Chromebook с чипами AMD. Цены стартуют с $269

Одновременно с анонсом новых мобильных процессоров AMD компании HP и Acer представили первые в мире устройства Chromebook на базе чипов AMD. Отметим, для устройств этого класса была анонсирована отдельная линейка процессоров AMD A-Series седьмого поколения.

Ноутбук HP Chromebook 14 получил 14-дюймовый дисплей с HD разрешением и 2-ядерный процессор AMD A4-9120C с частотой 1,6/2,4 ГГц. На некоторых рынках будет предлагаться более производительный чип AMD A6-9220C с частотой 1,8/2,7 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Время автономной работы заявлено на уровне 9 часов. Цена конфигурации HP Chromebook 14 с процессоров AMD A4-9120C стартует с отметки $269. Продажи должны стартовать в начале 2019 года.

Для более требовательных пользователей подойдёт модель Acer Chromebook 315. Здесь тоже в базовой версии предлагается процессор A4-9120C, а более производительный чип A6-9220C будет доступен лишь на некоторых рынках. Зато устройство оснащено 15,6-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD. Кроме того, в качестве опции можно заказать сенсорный дисплей. Базовая конфигурация такая же, как и у HP Chromebook 14 – 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Но в качестве опции можно заказать модификацию с 8 ГБ оперативной памяти. В данном случае автономность составляет 10 часов. Ноутбук Acer Chromebook 315 поступит в продажу в феврале по цене от $279.

Источник: The Verge