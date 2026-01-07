HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook на CES 2026: тоньше MacBook Air, с новыми процессорами

На выставке CES 2026 компания HP объявила о полном обновлении своего портфолио. Теперь она фокусируется на «опыте, готовом к страстям». Компания представила масштабное обновление линеек OmniBook, OmniStudio и Chromebook, делая ставку на искусственный интеллект и профессиональную производительность в повседневной жизни.

«Сегодняшние потребители используют свои ПК в большем количестве способов, чем когда-либо прежде — для создания контента, трансляции развлечений, кодирования или игр. И независимо от того, какую роль они играют в определенный момент — студента днем, предпринимателя или фрилансера вечером — им всем нужны устройства, которые могут успевать за всем, что случается на их пути. Наши новейшие портфолио OmniBook, OmniStudio и Chromebook предлагают наш самый широкий ассортимент ПК на сегодня — они разработаны для самых требовательных типов работы и спроектированы так, чтобы дать потребителям возможность делать то, что они любят», — заявил Сэмюэль Чанг, старший вице-президент и президент подразделения Consumer Personal Systems в HP.

HP OmniBook Ultra 14

Флагманом линейки стал OmniBook Ultra 14 — самый тонкий в мире потребительский ноутбук с высочайшей производительностью искусственного интеллекта. HP предлагает два варианта комплектующих:

Эксклюзивный вариант на Snapdragon X2 Elite с мощностью NPU в 85 TOPS. Его разработали для ускоренного создания контента и автоматизации задач в ИИ-приложениях.

Версия с процессорами Intel Core Ultra нового поколения для задач, требующих высокой графической мощности.

В то же время ноутбук стал на 52% легче предыдущего поколения и на 5% тоньше, чем MacBook Air 13 M4 2025 года. Устройство получило 3K OLED-дисплей и новую функцию определения позы: он следит за эргономикой и предупреждает, если вы сутулитесь или наклоняете шею под неправильным углом. К тому же HP OmniBook Ultra 14 прошел 20 тестов военного стандарта MIL-STD-810 на падения, удары и экстремальные температуры. Цена стартует от $1549,99, продажи начнутся уже в январе.

OmniStudio X 27

Для тех, кто работает дома, HP создала моноблочный ПК OmniStudio X 27 All-in-One. Это первый в мире моноблок с панелью Neo:LED, обеспечивающей двойной 100% цветовой охват. Устройство содержит процессор Intel Core Ultra 7 с Intel AI Boost и опциональную дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5050.

Благодаря поддержке Thunderbolt Share можно подключить ноутбук к моноблоку, совместно использовать вебкамеру, управлять обоими устройствами одной мышью и клавиатурой и мгновенно передавать файлы. Функция Surface View позволяет наклонять камеру, чтобы демонстрировать эскизы или рисунки на столе во время видеозвонков.

Предзаказы на OmniStudio X 27 по цене от $1499.99 открываются уже на этой неделе. Младшая модель OmniStudio X 24 появится весной по цене от $599,99.

Обновление всей линейки OmniBook и Chromebook

HP структурировала свое портфолио ноутбуков по сериям для разных нужд:

OmniBook X Series: для профессионалов и фрилансеров (релиз состоится весной).

OmniBook 7 Series: идеальный для видеозвонков благодаря Windows Studio Effects и аудио Poly Studio (релиз весной).

OmniBook 5 Series: алюминиевый корпус, OLED-экран, ориентация на семьи и студентов. Цена от $849,99 (релиз запланирован на февраль).

OmniBook 3 Series: доступный вход в мир ИИ-вычислений. Цена от $499,99 (выход ожидается в феврале).

Не остались без внимания и Chromebook Plus. Модели x360 14 и Chromebook Plus 14 получили 2K-дисплеи, усиленную защиту от падений и глубокую интеграцию с Google AI. Все новые ПК также будут поставляться с хабом Digital Passport, менеджером паролей HP Omni+ и стриминговым сервисом HP TV+. Эти устройства поступят в продажу в феврале, их цены будут объявлены дополнительно.

Источник: techpowerup