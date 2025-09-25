Вышли процессоры Snapdragon X2 Elite: 5 ГГц и более 30% прирост производительности с уменьшением энергопотребления

Компания Qualcomm продолжает наступление на рынок Windows-ПК — вместе с мобильным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 она представила и второе поколение своих Arm-процессоров для ноутбуков и компактных ПК. На мероприятии Snapdragon Summit были анонсированы две новые флагманские модели: Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme. Они станут основой премиальных Windows-устройств.

Характеристики Snapdragon X2 Elite / X2 Elite Extreme

Модификация Extreme впервые появляется в линейке и становится еще более мощным вариантом по сравнению со стандартным Elite. Этот чип получил до 18 ядер и, по заявлению Qualcomm, стал первым Arm-процессором, достигающим частоты 5 ГГц (на двух ядрах). Он основан на техпроцессе 3 нм и объединяет Oryon Prime и Performance CPU-ядра, образуя архитектуру с различными типами вычислительных блоков, подобную классической схеме Performance/Efficiency.

По данным Qualcomm, в режиме нормализованного энергопотребления производительность выросла на 75% по сравнению с конкурентами, а в многозадачности X2 Elite обеспечивает до 31% более высокое быстродействие при том же уровне мощности, используя на 43% меньше энергии, чем чипы предыдущего поколения.

Модель X2 Elite Extreme имеет повышенные частоты как в бусте для одного ядра, так и в многоядерном режиме, превышая характеристики других версий серии. Индексы моделей следующие: X2E-96-100 (Extreme), X2E-88-100 и X2E-80-100, где два старших варианта получили по 18 ядер, а младший — 12. Подробные характеристики и отличия представлены в таблице.

характеристика Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) Ядра (Prime / Performance) 12 / 6 12 / 6 6 / 6 Boost-частота (1 ядро / 2 ядра) 5,0 ГГц / 5,0 ГГц 4,7 ГГц / 4,7 ГГц 4,7 ГГц / 4,4 ГГц Максимальная частота (многоядерный режим) 3,6 ГГц 3,4 ГГц 3,4 ГГц Общий кэш 53 МБ 53 МБ 34 МБ Графический процессор Adreno X2-90 Adreno X2-90 Adreno X2-85 Максимальная частота GPU 1,85 ГГц 1,70 ГГц 1,70 ГГц Производительность NPU (INT8) 80 TOPS 80 TOPS 80 TOPS Тип памяти LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 Максимальный объем памяти 128+ ГБ 128 ГБ 128 ГБ Ширина шины памяти 192 бита 128 бит 128 бит Пропускная способность памяти 228 ГБ/с 152 ГБ/с 152 ГБ/с Сигнальный процессор изображений (ISP) Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Модем Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Обновленный GPU Qualcomm Adreno обеспечивает прирост в 2,3 раза по соотношению производительность/ватт по сравнению с предшественником. В то же время новый NPU Hexagon достигает производительности 80 TOPS в вычислениях INT8, что на 78% больше, чем в предыдущем поколении (45 TOPS). Qualcomm называет этот блок самым быстрым NPU в ноутбуках, созданным для поддержки Copilot+ PC и параллельных ИИ-сценариев.

Чипсет имеет интегрированный модем Snapdragon X75 5G с пиковой скоростью загрузки до 10 Гбит/с, а также систему FastConnect 7800 с поддержкой Wi-Fi 7/6/6E и Bluetooth 5.4 LE. Для бизнес-пользователей добавлена функция Qualcomm Guardian — средство дистанционного управления и мониторинга, похожее по концепции на Intel vPro.

Сроки выхода и позиционирования

Qualcomm ожидает, что первые устройства на базе Snapdragon X2 Elite появятся в продаже в первой половине 2026 года. Есть вероятность, что первые образцы покажут уже на CES 2026 в Лас-Вегасе. Визуальные материалы компании свидетельствуют, что процессоры будут устанавливаться не только в ноутбуки, но и в компактные мини-ПК.

По задумке Qualcomm, Snapdragon X2 Elite Extreme ориентирован на «ультра премиальные» ПК — от научных расчетов и профессионального редактирования медиаконтента до работы с большими массивами данных и локальных ИИ-сценариев. В то же время стандартный X2 Elite должен стать балансом производительности и энергоэффективности для тонких и легких ноутбуков, способных работать несколько дней без подзарядки.

Источник: videocardz, tomshardware, techpowerup