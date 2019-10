Huawei наконец-то объявила о начале продаж сгибаемого смартфона Mate X. Минимальная цена — $2400

Как и ожидалось, компания Huawei провела сегодня в Китае пресс-конференцию, посвященную грядущему началу продаж сгибаемого смартфона Huawei Mate X. В Китае желающие смогут приобрести смартфон уже 15 ноября, выложив за него очень нескромную сумму в $2400. И это цена базовой версии на SoC Kirin 980, модемом Balong 5000 5G, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти; улучшенная Huawei Mate Xs на новейшей платформе Kirin 990 5G выйдет только в следующем году и пока ее стоимость не сообщается.

Huawei Mate X pricing is official. 16,999 Yuan ($2400, Rs 1,70,000) for the Kirin 980 version. Will be on sale November 15th. #Huawei #MateX #GalaxyFold pic.twitter.com/527a2F5mKz

Huawei пока не сообщила, когда новый смартфон начнет продаваться на других рынках, в том числе в Европе и США. И пока непонятно, выйдет ли Huawei Mate X где-нибудь за пределами Китая, учитывая, что конфликт между США и Huawei и его первопричина (торговая война между КНР и Америкой) завис в неопределенной позиции. Напомним, из-за санкций США Huawei не может использовать сервисы Google на своих новых смартфонах. Но если Huawei Mate X в конечном итоге получит международную версию, страшно представить, сколько она будет стоить, учитывая, что в Китае цены на смартфоны и электронику по очевидным причинам в целом существенно ниже, чем в остальных странах мира.

Huawei's folding 5G #MateX handset comes in both a phone and tablet configuration. The tech giant will start to sell it on its own e-commerce platform for CNY16,999 (USD2,400) at 10.08 a.m. on Nov. 15. (reporter: Li Na) pic.twitter.com/e6UefVsTVQ

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) October 23, 2019