На грядущей 5G-конференции Huawei ожидается анонс обновленной версии складного смартфона Mate X

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Компания Huawei проведёт конференцию по 5G-терминалам, на которой ожидается презентация некоторых новых продуктов с поддержкой 5G. Сегодня компания официально разослала приглашения на 5G-конференцию, она состоится 23 октября.

Конференция пройдёт в выставочном зале в Huawei Putian Base. По слухам, Huawei официально выпустит складной смартфон Huawei Mate X. Напомним, эта модель была впервые анонсирована в феврале этого года. Тем не менее, этот смартфон не был доступен в Китае.

Недавно смартфон Huawei Mate X засветился на YouTube в видео распаковки. При этом упаковка выглядела традиционно для китайской компании, но само мобильное устройство отличалось от анонсированной ранее модели Mate X. Замеченная на видео версия оснащена кнопкой для разблокировки складного дисплея.

Помимо внешних изменений, по слухам, смартфон Huawei Mate X получил и ряд внутренних улучшений. Вместо процессора Kirin 980 теперь используется более новый чипсет. Кроме того, новая версия включает и TOF сенсор. Устройство оснащено гибким дисплеем, который в разложенном состоянии имеет диагональ 8 дюймов. Для обеспечения связи 5G используется модем Balong 5000 5G. Комплектная батарея ёмкостью 4500 мАч может заряжаться на 85% за 30 минут благодаря поддержке быстрой зарядки с передачей 55 Вт энергии.

Источник: gizchina