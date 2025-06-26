Новости Устройства 26.06.2025 в 13:31 comment views icon

Вышли глобальные Realme P3 и P3 Ultra — большой AMOLED-экран и батарея 6000 мА-ч от $230

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Вышли глобальные Realme P3 и P3 Ultra — большой AMOLED-экран и батарея 6000 мА-ч от $230

Бренд Realme вывел на глобальный рынок смартфоны Realme P3 и Realme P3 Ultra, которые ранее были эксклюзивами только для Индии. Это модели средне-бюджетного уровня. Недавно компания представила флагманы Realme GT 7 и GT 7T.

Realme P3

Смартфон Realme P3 получил 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, типичной яркостью 600 нит и пиковой яркостью 2000 нит. Устройство несет на борту процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище UFS 2.2 емкостью 256 или 512 ГБ. Дополнительно есть слот для карты памяти.

Вийшли глобальні Realme P3 та P3 Ultra — великий AMOLED-екран та батарея 6000 мА•год від $230
Смартфон Realme P3

На задней панели расположилась двойная камера. Она включает главный 50-мегапиксельной сенсор с электронной системой стабилизации изображения, а также 2-мегапиксельный сенсор глубины. Камера способна записывать видео до 4K/30p. Фронтальная камера имеет 16-мегапиксельный сенсор.

Аппарат оснащен батареей емкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стерео динамиками, но разъем для проводных наушников отсутствует. Оптический сканер отпечатков пальцев расположился под дисплеем. Устройство работает под управлением операционной системы Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.

Вийшли глобальні Realme P3 та P3 Ultra — великий AMOLED-екран та батарея 6000 мА•год від $230
Смартфон Realme P3

Realme P3 доступен в цветах Comet Grey и Starlight Green. Версия с 8/256 ГБ памяти имеет цену $229, а за конфигурации 12/256 ГБ и 12/512 ГБ придется заплатить $249 и $279 соответственно.

Realme P3 Ultra

Модель Realme P3 Ultra предлагает немного больший дисплей. В данном случае используется 6,83-дюймовая AMOLED панель с разрешением 2800х1272 пикселей. Существенные отличия также можно найти во внутренних компонентах. Устройство предлагает более мощный процессор Mediatek Dimensity 8350 Ultra, только 12 ГБ оперативной памяти и более производительное хранилище UFS 3.1 емкостью 256 или 512 ГБ.

Вийшли глобальні Realme P3 та P3 Ultra — великий AMOLED-екран та батарея 6000 мА•год від $230
Смартфон Realme P3 Ultra

Заметных изменений претерпела и камера. Главный модуль имеет 50-мегапиксельный сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. Второй модуль представляет собой 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. В этой модели уже поддерживается запись видео до 4K/60p. Фронтальная камера тоже получила 16-мегапксельный сенсор.

Батарея имеет такую же емкость 6000 мАч. Но в этом случае поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт, PD и реверсивная зарядка мощностью 5 Вт. В дополнение к возможностям базовой модели добавили инфракрасный излучатель и NFC.

Вийшли глобальні Realme P3 та P3 Ultra — великий AMOLED-екран та батарея 6000 мА•год від $230
Realme P3 Ultra Glowing Lunar

Realme P3 Ultra предлагается в цветах Neptune Blue и Glowing Lunar White, причем последний имеет светящуюся в темноте заднюю крышку. Цена версии с 12/256 ГБ памяти составляет $339, тогда как конфигурацию 12/512 ГБ оценили на $30 дороже.

Источник: gsmarena

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