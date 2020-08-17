Huawei об истечении срока генеральной лицензии: Для пользователей ничего не изменится, обновления и далее будут выходить





Компания Huawei прокомментировала ситуацию с окончанием срока действия генеральной лицензии. Китайская компания утверждает, что опасения (из-за возможной утраты доступа к приложениям и сервисам Google для старых смартфонов) являются необоснованными. Компания продолжит выполнять свои обязательства, и на устройства пользователей будут приходить обновления прошивки, не нарушая работу сервисов и приложений Google.

Huawei отмечает, что сейчас для всех пользователей её устройств ничего не изменится. Что касается моделей с Google Mobile Services, компания будет продолжать предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру. При этом:

Приложения будут продолжать работать без изменений.

Сервисы Google и те, которые не относятся к Google, такие как Facebook, Instagram и другие будут продолжать работать.

В дальнейшем устройства будут получать обновления Google Play и обновления от третьих сторон.

В дальнейшем устройства будут получать обновления безопасности.

Данные пользователей защищены.

Смартфон будет работать в обычном режиме, в том числе во время путешествий между странами, после перезагрузки или сброса к заводским настройкам.

Также сообщается, что Huawei остаётся преданной своей стратегии развития экосистемы «1+8+N» для совместной работы нескольких устройств. Компания продолжает развивать Huawei Mobile Service и AppGallery, которыми пользуются уже 700 млн пользователей глобально. В Украине экосистема HMS также активно растёт — количество активных пользователей в месяц платформы AppGallery в Украине достигла 699 тыс. Около 70% всех смартфонов Huawei, которые сейчас продаются в Украине, это HMS-смартфоны.

В связи с окончанием срока действия генеральной лицензии работа устройств на базе Huawei Mobile Services также не претерпит изменений. Все HMS-устройства по-прежнему работают на открытой платформе Android. Магазин AppGallery предлагает 18 категорий приложений, которые охватывают все потребности пользователей — от развлечений до образования и бизнеса. Кроме того, Huawei предлагает виджет Petal Search на базе поисковой системы Petal. Компания уверяет, что это эффективный способ находить и загружать приложения.

Дополнительно отмечается, что все смартфоны и планшеты Huawei по-прежнему работают на платформе Android.