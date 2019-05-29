Huawei просит ускорить рассмотрение иска против правительства США и признать запрет на ведение бизнеса в стране неконституционным





Как известно, недавно США усилили давление на Huawei, анонсировав введение новых ограничений. И вот сейчас китайский производитель ответил на новую порцию санкций со стороны США. Юристы Huawei подали ходатайство об упрощенном судебном решении по иску против правительства США.

Важно подчеркнуть, что конфликт между Huawei и США начался еще в прошлом году, а недавно введенные новые ограничения лишь очередной виток этого масштабного противостояния. Так вот, в марте Huawei Technologies подала в Федеральный окружной суд Восточного округа Техаса иск на правительство США, назвав неконституционным закон, ограничивающий ее бизнес в США. Говоря конкретнее, претензия Huawei касается конкретно раздела 889 Закона о государственной обороне (NDAA), подписанного в августе президентом США Дональдом Трампом. Этот закон запрещает федеральным агентствам и их подрядчикам приобретать оборудование и услуги Huawei.

Возвращаясь к сути новости, оговариваемое ходатайство было подано Huawei, чтобы ускорить рассмотрение иска против правительства США. Слушание по ходатайству назначено на 19 сентября.

Конечно, это ходатайство не отменяет недавнего распоряжения, которым Министерство торговли США вынудило американские компании полностью прекратить бизнес с китайским производителем Huawei. Но это может привести к деэскалации конфликта и теоретически обеспечит путь к дальнейшему развитию бизнеса в США когда-нибудь в будущем после отмены санкций (если это случится). Это также может подтолкнуть США наконец публично предоставить прямые доказательства в пользу обоснованности всех этих решений против Huawei.

Источник: Huawei и Engadget