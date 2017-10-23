Huawei разрабатывает собственный «гибкий смартфон» и может представить его уже в следующем году

В интервью изданию Cnet CEO Huawei Ричард Ю (Richard Yu) заявил, что его компания усиленно работает над своим первым «гибким» смартфоном, уже тестирует рабочий прототип устройства и может представить его коммерческую версию уже в 2018 году.

По словам руководителя, существующий образец требует целого ряда улучшений, включая более технологичный механизм складывания и «более гибкий» экран. На данный момент складывающийся смартфон Huawei оснащен двумя экранами с небольшим зазором между ними, однако инженеры компании усиленно работают над тем, чтобы полностью избавиться от него.

Таким образом, в качестве ориентира в Huawei приняли будущий складывающийся смартфон Samsung Galaxy X, а не представленный на прошлой неделе ZTE Axon M. Напомним, что этот аппарат представляет собой «горизонтальную раскладушку» с двумя 5,2-дюймовыми Full HD экранами, соединенных между собой шарнирными петлями.

Подобная конструкция не является новой, аналогичные модели выходили еще в начале 2010 годов, к примеру планшет Sony Tablet P или смартфон NEC Medias W.

Отметим, что над собственным гибким смартфоном также работает Apple совместно с LG, однако точных данных о сроках выхода на рынок первого гибкого iPhone пока нет.

Источник: PhoneArena