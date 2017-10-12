Apple с LG работают над гибким iPhone

Примерно месяц назад глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин (Koh Dong-jin) заявил, что планах компании выпустить первый смартфон со сгибающимся дисплеем в 2018 году. Устройство, которое проходит под кодовым названием Galaxy X, должно выйти в рамках линейки Galaxy Note. Теперь же ресурс The Investor со ссылкой на неназванные источники пишет, что Apple совместно с LG принялась разрабатывать гибкий iPhone (мы тоже вспомнили о гнущихся iPhone 6 Plus). Что интересно, утверждается, что Apple предпочла LG той же Samsung из-за опасений по поводу возможных технических утечек.

Над соответствующим проектом гибкого iPhone работает специальная группа Apple. Одновременно LG сформировала собственными рабочие группы внутри подразделений LG Display и LG Innotek. Первые работают над гибким дисплеем, а вторые – над гибко-жесткой печатной платой (RFPCB).

Прототип гибкого дисплея OLED у LG Display был еще три года назад. И с тех пор инженеры компании работали над улучшением ключевых характеристик панелей подобного рода и над повышением качества выхода годной продукции.

Компания LG недавно ввела в эксплуатацию первые линии для выпуска дисплеев OLED на заводе E5 в Куми, провинция Кёнсан-Пукто. Первые партии продукции уже распределены между LG Electronics и рядом китайских производителей. В то же время тестовое производство гибких iPhone должно начаться в 2019 году – как раз тогда, когда должно завершиться строительство нового завода E6 в Пхаджу, провинция Кёнгидо. Ранее в сети проскакивала информация, что Apple вложит $2,7 млрд в этот завод.

В данном контексте будет очень кстати вспомнить недавние слухи о том, что Apple разрабатывает собственную технологию OLED, чтобы уменьшить зависимость от Samsung. Как известна, сейчас Samsung Display выступает эксклюзивным поставщиком панелей OLED для Apple, что позволяет ей зарабатывать на компонентах для iPhone X значительно больше, чем на компонентах для Galaxy S8.

Получается, что гибкий iPhone выйдет на рынок на несколько лет позже гибкого Galaxy X, если в планах обоих не произойдет никаких изменений. Впрочем, Аpple ранее неоднократно заявляла, что она не стремится быть первой и внедряет новые технологии только тогда, когда они соответствуют ее высоким стандартам качества. Но даже если и так, то что со «смартфоном будущего» iPhone X, который, как заявил Тим Кук на презентации «задаст направление для развития индустрии на следующие 10 лет»?

Источник: The Investor