Представлен смартфон ZTE Axon M: складная конструкция, два соединенных петлями экрана диагональю 5,2 дюйма каждый и масса 230 г

Как можно ловко сыграть на предстоящем ажиотаже вокруг еще не анонсированного смартфона? Нужно лишь взять ожидаемое пользователями инновационное техническое решение (хотя бы одно) и успеть выпустить свой продукт раньше конкурентов. Судя по всему, именно по такому принципу решила действовать китайская компания ZTE. Пока Samsung и Apple только разрабатывают складные смартфоны (1 и 2) хваткая ZTE, сыграв на опережение, выпустила такое устройство.

Итак, встречайте – ZTE Axon M – складной смартфон, который многие ресурсы уже успели назвать «первым». На самом же деле ZTE Axon M еще раз подтверждает известную народную мудрость, что «все новое — хорошо забытое старое». Достаточно совершить экскурс в далекий 2011 год и вспомнить такое интересное устройство, как Sony Tablet P – планшет, имеющий складную конструкцию и два экрана. Еще один пример – складной смартфон NEC Medias W с двумя экранами размером по 4,3 дюйма каждый, выпущенный в 2013 году. То есть, первым ZTE Axon M точно не является. Идея сама по себе отнюдь не нова, но реализация ZTE вполне себе имеет право на жизнь, тем более, что само устройство явно является экспериментальным – проба пера, так сказать. В пользу этого говорит и то, что продажи ZTE Axon M будут ограничены только двумя рынками: США и Япония. Причем в обоих случаях это будет эксклюзив для сотового оператора: в первом случае – AT&T, во втором – Docomo.

Теперь перейдем к характеристикам и особенностям устройства. Главная особенность, как многие уже поняли – складная конструкция. Правда, вместо гибкого монолитного экрана здесь используется два отдельных дисплея, соединенных между собой шарнирными петлями. Их конструкция такова, что когда устройство сложено, экраны оказываются снаружи. В данном случае сразу возникает вопрос прочности, наверняка многие уже и без тестов для себя уяснили, что этот смартфон лучше не ронять, поскольку риск повредить устройство здесь выше, а ремонт, соответственно, гораздо дороже, чем у подавляющего большинства современных аппаратов. Экраны полностью идентичны – оба имеют диагональ 5,2 дюйма и характеризуются разрешением Full HD. В обоих случаях защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

В качестве основы выступает прошлогодняя флагманская SoC Snapdragon 821. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной флэш-памяти установлено 64 ГБ. Возможность расширения последней обеспечит наличие слота microSD (поддерживаются карты объемом до 256 ГБ).

Камера здесь одна, но может выступать как в роли основной, так и в роли фронтальной для захвата селфи. Благо, складная конструкция это позволяет. В ней используется сенсор Sony Sensor IMX350 разрешением 20 Мп и объектив с максимальной диафрагмой F/1.8. Камера оснащена фазовым автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, умеет снимать видео 4K UHD с кадровой частотой 30 к/с и видео Slow Motion с кадровой частотой 240 к/с, но уже с более низким разрешением 720p.

Емкость аккумулятора составляет скромные 3180 мА·ч, что как-то совсем несерьезно – все-таки здесь два экрана и очевидно, что при использовании двух экранов одновременно автономность устройства будет рекордно… низкой. Время полной зарядки – 125 минут, за 30 минут можно зарядить батарею на 47%. Но даже с такой АКБ устройство весит солидные 230 г. Размеры ZTE Axon M – 150,8х71,6х12,1 мм.

Из остального можно отметить порт USB-C, стандартный аудиоразъем 3,5 мм для подключения наушников, двухканальный ЦАП AKM AK4962, обеспечивающий возможность воспроизведения высококачественного звука с разрядностью 32 бита и частотой дискретизации 384 кГц, стереодинамики Dolby Atmos.

Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 7.1.2 и поддерживать различные двухэкранные возможности. Посредством кнопки Axon M пользователь сможет переключаться между тремя режимами работы: AA (зеркальное отображение), A (объединенное изображение с двух экранов) и AB (традиционный многооконный режим с независимым использованием экранов). По сути, именно третий сценарий, обеспечивающий возможность запуска двух разных или одинаковых приложений одновременно, кажется наиболее полезным. Режим A, наиболее подходящий для просмотра фильмов и запуска игр, едва ли будет пользоваться особой популярность, поскольку в данном случае рамка между экранами является достаточно широкой, чтобы подпортить впечатления. Остается добавить, что в сложенном состоянии один из экранов выключается и смартфоном можно пользоваться привычным образом.

Смартфон ZTE Axon M оценен в $725.

Источник: cdrinfo и The Verge