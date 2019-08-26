Huawei существенно снизила прогноз по убыткам от санкций США, но аналитики считают, что без Google китайской компании не продержаться на западном рынке





Как известно, торгова война США и Китая продолжается, и никаких предпосылок к изменению ситуации пока не видно. Собственно, буквально на днях Китай в ответ на действия США (в августе президент США Дональд Трамп анонсировал дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря) решил ввести дополнительные пошлины на более пять тысяч товаров американского импорта на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. И снимать с китайского гиганта Huawei запрет на закупку американской продукции и технологий, которые недавно опять отложили, пока никто не планирует. Сама же Huawei продолжает убеждать общественность, что полностью готова к санкциям и сможет их пережить.

На недавней презентации серверного ИИ-процессора Ascend 910 и фреймворка Mindspore заместитель председателя Huawei Эрик Сюй дал свежую оценку потенциальных убытков компании в связи с торговыми ограничениями США. В частности, в Huawei ожидают сокращение годовой выручки на $10 млрд. Напомним, в июне этого года основатель Huawei Рен Женфей, оценивая возможный ущерб от санкций США, говорил о снижении объемов выручки на $30 млрд в ближайшие два года по сравнению с изначальным прогнозом. То есть, Huawei существенно понизила прогноз по возможным убыткам.

Финансовый отчет Huawei за первое полугодие показал, что выручка выросла на 23% по сравнению с прошлым годом, причем во многом благодаря росту продаж смартфонов, которые выросли на 24%, до 118 млн. Возможно, именно с этим связан пересмотр прогноза в сторону более положительного, а также с переходом компании в специальный «боевой режим», предусматривающий сокращение штата и увеличение инвестиций в производство. Как бы там ни было, Huawei сейчас считает, что убытки от санкций США будут гораздо меньше.

Вот только недавний отчет аналитиков IDC показал, что Huawei нарастила поставки смартфонов в основном благодаря росту на родном рынке Китая. Ранее неоднократно сообщалось, что жители Китая стали более активно покупать продукцию Huawei, чтобы поддержать отечественного производителя в трудную минуту. Но этот эффект может быть кратковременным. И авторитетный журнал Forbes, со ссылкой на аналитиков, дает весьма неутешительный прогноз: если Huawei прекратит сотрудничество с Google (речь об отказе от Android), то потеряет западный рынок. Отметим, что на Европу и другие зарубежные рынки приходится порядка 40% общего числа отгруженных Huawei смартфонов за второй квартал этого года.

«Huawei — производитель электроники, только начинающий разрабатывать альтернативную мобильную ОС для конкуренции с Android от Google и iOS от Apple. Google, с другой стороны, является растущей технологической компанией, которая имеет интересы во многих областях. У Google есть постоянный приток наличности благодаря монополии на рынке онлайн-поиска. Еще Google показывает стабильный рост на рынке облачных вычислений. Все это дает компании много разных источников дохода для выхода победителем из любой ценовой войны с Huawei», — Тэд Бауман, аналитик Banyan Hill Publishing.

Как мы неоднократно отмечали, проблема не в том, чтобы заменить Android. Сам Android – это проект с открытым исходным кодом и Google не сможет запретить Huawei создавать свои прошивки на базе Android и распространять обновления. Проблема в недоступности сервисов и приложений Google, без которых большинству пользователей вне Китая смартфоны Huawei и Honor попросту будут неинтересны.

Справедливости ради, сама Huawei не раз говорила, что не планирует использовать собственную универсальную ОС HarmonyOS в смартфонах в обозримом будущем.

Источник: Reuters и Gizchina