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Huawei существенно снизила прогноз по убыткам от санкций США, но аналитики считают, что без Google китайской компании не продержаться на западном рынке

Huawei существенно снизила прогноз по убыткам от санкций США, но аналитики считают, что без Google китайской компании не продержаться на западном рынке

Huawei существенно снизила прогноз по убыткам от санкций США, но аналитики считают, что без Google китайской компании не продержаться на западном рынке


Как известно, торгова война США и Китая продолжается, и никаких предпосылок к изменению ситуации пока не видно. Собственно, буквально на днях Китай в ответ на действия США (в августе президент США Дональд Трамп анонсировал дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря) решил ввести дополнительные пошлины на более пять тысяч товаров американского импорта на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. И снимать с китайского гиганта Huawei запрет на закупку американской продукции и технологий, которые недавно опять отложили, пока никто не планирует. Сама же Huawei продолжает убеждать общественность, что полностью готова к санкциям и сможет их пережить.

На недавней презентации серверного ИИ-процессора Ascend 910 и фреймворка Mindspore заместитель председателя Huawei Эрик Сюй дал свежую оценку потенциальных убытков компании в связи с торговыми ограничениями США. В частности, в Huawei ожидают сокращение годовой выручки на $10 млрд. Напомним, в июне этого года основатель Huawei Рен Женфей, оценивая возможный ущерб от санкций США, говорил о снижении объемов выручки на $30 млрд в ближайшие два года по сравнению с изначальным прогнозом. То есть, Huawei существенно понизила прогноз по возможным убыткам.

Финансовый отчет Huawei за первое полугодие показал, что выручка выросла на 23% по сравнению с прошлым годом, причем во многом благодаря росту продаж смартфонов, которые выросли на 24%, до 118 млн. Возможно, именно с этим связан пересмотр прогноза в сторону более положительного, а также с переходом компании в специальный «боевой режим», предусматривающий сокращение штата и увеличение инвестиций в производство. Как бы там ни было, Huawei сейчас считает, что убытки от санкций США будут гораздо меньше.

Вот только недавний отчет аналитиков IDC показал, что Huawei нарастила поставки смартфонов в основном благодаря росту на родном рынке Китая. Ранее неоднократно сообщалось, что жители Китая стали более активно покупать продукцию Huawei, чтобы поддержать отечественного производителя в трудную минуту. Но этот эффект может быть кратковременным. И авторитетный журнал Forbes, со ссылкой на аналитиков, дает весьма неутешительный прогноз: если Huawei прекратит сотрудничество с Google (речь об отказе от Android), то потеряет западный рынок. Отметим, что на Европу и другие зарубежные рынки приходится порядка 40% общего числа отгруженных Huawei смартфонов за второй квартал этого года.

«Huawei — производитель электроники, только начинающий разрабатывать альтернативную мобильную ОС для конкуренции с Android от Google и iOS от Apple. Google, с другой стороны, является растущей технологической компанией, которая имеет интересы во многих областях. У Google есть постоянный приток наличности благодаря монополии на рынке онлайн-поиска. Еще Google показывает стабильный рост на рынке облачных вычислений. Все это дает компании много разных источников дохода для выхода победителем из любой ценовой войны с Huawei», —

Тэд Бауман, аналитик Banyan Hill Publishing.

Как мы неоднократно отмечали, проблема не в том, чтобы заменить Android.  Сам Android – это проект с открытым исходным кодом и Google не сможет запретить Huawei создавать свои прошивки на базе Android и распространять обновления. Проблема в недоступности сервисов и приложений Google, без которых большинству пользователей вне Китая смартфоны Huawei и Honor попросту будут неинтересны.

Справедливости ради, сама Huawei не раз говорила, что не планирует использовать собственную универсальную ОС HarmonyOS в смартфонах в обозримом будущем.

Источник: Reuters и Gizchina

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