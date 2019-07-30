Huawei показала 23% рост прибыли в первом полугодии 2019 года несмотря на санкции со стороны США

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Компания Huawei объявила результаты деятельности за первое полугодие 2019 года. Прибыль составила 401,3 млрд китайских юаней, что на 23,2% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Чистая прибыль Huawei за первое полугодие 2019 года составляет 8,7%.

Прибыль от продаж подразделения Huawei Carrier Business в первом полугодии 2019 года достигла 146,5 млрд китайских юаней со стабильным ростом производства и поставок оборудования для беспроводных сетей, оптической передачи, передачи данных, IT и смежных секторов. Сейчас компания Huawei заключила 50 коммерческих 5G-контрактов и поставила более 150 000 базовых станций на рынки по всему миру.

Прибыль от продаж подразделения Huawei Enterprise Business в первом полугодии 2019 составила 31,6 млрд китайских юаней. Huawei продолжает расширять портфолио ИКТ-продуктов в различных отраслях, в частности облачные технологии, решения искусственного интеллекта, кампусные сети, ЦОД, Интернет вещей и интеллектуальные вычисления.

Прибыль от продаж подразделения Huawei Consumer Business Group в первом полугодии 2019 года составила 220,8 млрд китайских юаней. Поставка смартфонов Huawei (в том числе устройств бренда Honor) составляет 118 млн единиц, что на 24% превышает прошлогодние результаты.

Также наблюдался рост поставок планшетов, ПК и портативных электронных устройств. Huawei начинает расширять экосистему устройств, чтобы предоставить больше интеллектуальных возможностей для различных сценариев использования. В компании отметили, что на данный момент в экосистеме мобильных сервисов Huawei зарегистрировано более 800 000 разработчиков и 500 млн пользователей во всем мире.

«В течение мая прибыль компании стремительно росла. Учитывая фундамент, заложенный нами в первом полугодии этого года, мы продолжаем наблюдать рост даже после того, как США включили Huawei в Entity List — список компаний, для которых ограничен доступ к американским товарам и технологиям. Это не значит, что впереди нас не ожидают трудности. Они есть и могут повлиять на темпы нашего роста в краткосрочной перспективе. Мы будем придерживаться выбранного курса, ведь полностью уверены в нашем будущем. Мы продолжим осуществлять запланированные инвестиции, в том числе 120 млрд китайских юаней в сферу разработок и исследований. Мы преодолеем эти вызовы и уверены, что Huawei войдет в новую фазу развития, как только худшее останется позади», — отметил глава Huawei Лян Хуа (Liang Hua).

Как известно, после весеннего обострения ситуации (8 мая США объявили о повышении с 10% до 25% пошлин на определенные категории товаров из Китая общей стоимостью $200 млрд) США ввели отдельные санкции против Huawei, после чего технологические компании одна за другой начали отказываться от сотрудничества с китайским производителем (Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и даже японско-британская компания ARM).

Недавно лидеры США и Китая договорились возобновить торговые переговоры, которые помогут снять «технологическую блокаду» с продукции Huawei. Однако санкции будут снять лишь с той продукции Huawei, которая не угрожает национальной безопасности США.

Источник: Huawei