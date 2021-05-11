Kingston выпустил высокочастотные комплекты ОЗУ DDR4-5333 — $1245 за 16 ГБ
Компания Kingston представила три новых комплекта высокоскоростной оперативной памяти DDR4 серии Predator. Комплекты работают на частоте 5000 МГц, 5133 МГц и 5333 МГц.
Новые высокочастотные модели будут доступны в виде наборов из двух модулей объёмом по 8 ГБ. Такие модули выполнены на печатной плате чёрного цвета и оснащены алюминиевым радиатором. Устройства поддерживают профили Intel XMP и совместимы со многими новейшими чипсетами AMD. В зависимости от модели и частоты, новинки могут работать при таймингах CL19 или CL20. Напряжение питания может составлять 1,55 В или 1,6 В. Подробные технические характеристики и цены новинок представлены в следующей таблице.
|Модель
|Частота
|Тайминги
|Цена
|HX450C19PB3K2/16
|5000 МГц
|CL19
|$870
|HX451C20PB3K2/16
|5133 МГц
|CL20
|$995
|HX453C20PB3K2/16
|5333 МГц
|CL20
|$1245
Новые высокоскоростные модули оперативной памяти Kingston Predator DDR4 уже должны поступить в продажу в розничных и онлайн торговых площадках. Устройства проходят тестирование в заводских условиях и обеспечиваются пожизненной гарантией производителя.
Источник: videocardz