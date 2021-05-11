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Kingston выпустил высокочастотные комплекты ОЗУ DDR4-5333 — $1245 за 16 ГБ

Kingston выпустил высокочастотные комплекты ОЗУ DDR4-5333 — $1245 за 16 ГБ

Kingston выпустил высокочастотные комплекты ОЗУ DDR4-5333 — $1245 за 16 ГБ


Компания Kingston представила три новых комплекта высокоскоростной оперативной памяти DDR4 серии Predator. Комплекты работают на частоте 5000 МГц, 5133 МГц и 5333 МГц.

Новые высокочастотные модели будут доступны в виде наборов из двух модулей объёмом по 8 ГБ. Такие модули выполнены на печатной плате чёрного цвета и оснащены алюминиевым радиатором. Устройства поддерживают профили Intel XMP и совместимы со многими новейшими чипсетами AMD. В зависимости от модели и частоты, новинки могут работать при таймингах CL19 или CL20. Напряжение питания может составлять 1,55 В или 1,6 В. Подробные технические характеристики и цены новинок представлены в следующей таблице.

МодельЧастотаТаймингиЦена
HX450C19PB3K2/165000 МГцCL19$870
HX451C20PB3K2/165133 МГцCL20$995
HX453C20PB3K2/165333 МГцCL20$1245

Новые высокоскоростные модули оперативной памяти Kingston Predator DDR4 уже должны поступить в продажу в розничных и онлайн торговых площадках. Устройства проходят тестирование в заводских условиях и обеспечиваются пожизненной гарантией производителя.

Источник: videocardz

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