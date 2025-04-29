«Хищник: Пустоши» вдохновлялся классической игрой PS2 для ключевых отношений фильма: «Хотели увидеть две противоположности»

Режиссер нового фильма из серии «Хищник» Дэн Трахтенберг рассказал, что основу для центральных отношений в ленте «Хищник: Пустоши» он нашел в классике видеоигр.

В ленте речь идет о молодом Хищнике по имени Дек (его играет Димитриус Шустер-Колоаматан), которого изгнали из его клана. Он оказывается на отдаленной планете, где знакомится с андроидом Тией (Эль Фаннинг), созданным корпорацией Вейланд-Ютани. Несмотря на кардинальные различия между ними, похоже, их связь стала неожиданной изюминкой будущего фильма.

Именно этим построением отношений Дэн Трахтенберг вдохновлялся с Shadow of the Colossus. Этот хит 2005 года для PlayStation 2 сильно повлиял на его видение героев.

«Как и фильмы, меня очень вдохновляют видеоигры, [такие как] Shadow of the Colossus, где у вас есть главный герой в паре с кем-то другим, кто обеспечивает цвет и связь», — сказал режиссер.

Shadow of the Colossus — приключенческий экшн, в котором юноша по имени Вандер путешествует верхом на лошади через изолированную местность. Его цель — победить Колоссов и вернуть к жизни девушку Моно. Атмосфера игры, визуальный стиль и отношения между главным героем и лошадью Агро стали источником вдохновения для отношений в фильме.

«В Shadow of the Colossus есть что-то с лошадью, которая поражает во время игры. Так что [«Хищник: Пустоши»] немного вдохновился этим, хотел увидеть Хищника с кем-то другим, этим персонажем, который является его противоположностью. Он очень немногословен, в отличие от [Эль Фаннинг]. Она способна к определенным вещам, в отличие от него. Физически она настоящая, и я так рада, что вы увидите это. Но я хочу, чтобы в конце концов кое-что из этого говорило само за себя», — добавляет Трахтенберг.

«Хищник: Пустоши» (оригинальное название Predator: Badlands) — это шестая лента во франшизе, но она не является прямым продолжением предыдущих фильмов. Сценарий написали Трахтенберг и Патрик Айсон. Премьера запланирована на 7 ноября. Перед этим ожидается премьера другого «секретного» фильма о «Хищнике».

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: IGN