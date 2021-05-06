IBM представила первую в мире 2-нанометровую технологию изготовления чипов, она обеспечит прирост производительности на 45%

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Компания IBM заявила о прорыве в разработке и производстве полупроводников, представив первый в мире чип на базе технологии 2-нанометровых нанолистов.

Предполагается, что новая 2-нанометровая технология IBM обеспечит прирост производительности на 45% или на 75% сниженное потребление энергии по сравнению с современными передовыми 7-нанометровыми решениями.

Потенциальные преимущества этих усовершенствованных 2-нм чипов могут включать:

Увеличение времени автономной работы мобильных телефонов, что позволит пользователям заряжать свои устройства только раз в 4 дня.

Сокращение углеродного следа центров обработки данных, на которые приходится один процент мирового потребления энергии.

Значительное ускорение функций портативных компьютеров.

Более быстрое обнаружение объектов и ускорение реакции в автономных транспортных средствах.

Как заявляют в IBM, новая 2-нм технология позволит разместить до 50 млрд транзисторов в кристалле размером с ноготь. Однако пока не уточняется, когда начнётся коммерческая эксплуатация данной технологии.

Источник: videocardz