IBM создала портативный детектор контрафактной продукции

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Спустя месяц после того, как IBM анонсировала создание блокчейн-платформы для отслеживания алмазов и золота, компания представила новую технологию на основе ИИ, предназначенную для выявления поддельных товаров.

Контрафакция – проблема, которая в глобальном масштабе оценивается в $1,2 млрд. Технология IBM получила название Crypto Anchor Verifier. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта и оптическую визуализацию с помощью миниатюрной камеры для определения подлинности объекта, будь то вино, лекарство или бриллиант. Crypto Anchor Verifier можно использовать для анализа качества воды и даже обнаружить бактерии вроде кишечной палочки.

Работает технология посредством идентификации заранее заданных свойств материалов, которые являются уникальными для каждого отдельно взятого объекта или вещества. Алгоритмы ИИ, используя машинное обучение, считывают эти данные и сопоставляют их с оригинальной «подписью». Таким образом можно определить генетически модифицированные продукты питания или, например, отличить бутылку вина за $1000 от более дешёвого аналога. Теоретически, новую разработку IBM можно встроить даже в смартфон.

Crypto Anchor Verifier также анализирует цепочку блокчейна, проверяя, чтобы продукт не был подделан на различных этапах его поставки. Пока не известно, планирует ли IBM выводить свою разработку на рынок. Она наверняка принесла бы огромную пользу в медицине.

Источник: Engadget