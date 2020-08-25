iFixit: в Samsung Galaxy Note 20 Ultra нет испарительной камеры и медных тепловых трубок





Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение недавно представленные смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra и устроили традиционное вскрытие устройств, попутно оценив их ремонтопригодность. Вместе с тем, инженеры выяснили, почему устройства могут заметно нагреваться под нагрузкой. Как оказалось, при конструировании этих моделей в Samsung решили отказаться от использования испарительных камер и медных тепловых трубок, которые применялись в предыдущих смартфонах корейского технологического гиганта и позволяли более эффективно охлаждать чипсеты под высокой нагрузкой.

Вместо медных компонентов внутри каждого смартфона удалось обнаружить многослойную графитовую термопрокладку. Аналогичное решение во время своей разборки выявил и Зак Нельсон с канала JerryRigEverything. Но, как ни странно, по крайней мере один экземпляр Galaxy Note 20 Ultra, побывавший на разборке в руках блогеров, всё же содержит медную тепловую трубку и систему охлаждения на базе испарительной камеры. Об этом свидетельствует следующее видео.

Таким образом, странной выглядит ситуация, когда в одной и той же модели используются различные системы охлаждения. Возможно, это связано с региональными модификациями продуктов. В связи с этим одна и та же модель может по-разному вести себя под нагрузкой. Отметим, некоторые обозреватели отмечали в своих обзорах Galaxy Note 20 Ultra, что смартфон становится горячим при различных сценариях использования, например, запуске игр, работе камеры, записи видео в разрешении 8K. На это обращали внимание ресурсы Android Authority, Wired, PCWorld и SamMobile. В то же время журналисты ресурса The Verge не столкнулись с такой проблемой. Они обратились за комментариями к компании Samsung, но на момент подготовки материала ответ ещё не был получен.

Разобрав смартфоны на отдельные компоненты, эксперты iFixit присвоили новым устройствам Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra рейтинг ремонтопригодности 3 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемые модели плохо поддаются ремонту. Хотя это типичная ситуация для современных мобильных устройств.

В целом, специалисты iFixit выделили следующие нюансы, связанные с разборкой и ремонтопригодностью указанных устройств:

Для разборки смартфонов потребуется лишь одна стандартная отвёртка для винтов Phillips.

Многие компоненты являются модульными и могут быть заменены независимо друг от друга, включая порт для зарядки.

Замена батареи остаётся слишком сложной задачей для расходного компонента.

Ремонт дисплея утомителен и неоправданно дорог.

Любой ремонт сначала потребует борьбы с прочным клеем, затем его кропотливой очистки и последующей замены.

Источник: The Verge