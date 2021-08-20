Игра Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября — она расскажет о зарождении спецназа и событиях на четырёх фронтах Второй мировой войны

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Студия Sledgehammer Games официально представила новую игру серии Call of Duty – Call of Duty: Vanguard. Это шутер от первого лица, события которого разворачиваются во время Второй мировой войны. Фактически, это будет пятая игра в серии, охватывающая события этого временного периода.

В игре Call of Duty: Vanguard будет однопользовательская кампания и многопользовательский режим, включая кооперативный режим Zombies, станет первым во франшизе кроссовером Zombies для Call of Duty. На момент запуска сетевая игра будет включать 20 карт.

В Call of Duty: Vanguard игроки станут свидетелями зарождения сил специального назначения, поскольку они меняют облик истории, формируя первую оперативную группу в обширной повествовательной кампании времен Второй мировой войны. Кампания охватывает Восточный и Западный фронты Европы, а также фронты Тихого океана и Северной Африки.

Игра Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября этого года на платформах ПК Xbox Series One, X и S, а также PlayStation 4 и 5.

Источник: videocardz