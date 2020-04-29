Игра Total War: Shogun 2 доступна бесплатно в Steam до 1 мая





Чтобы помочь людям справиться со скукой, вызванной длительным заточением дома из-за пандемии коронавирусной инфекции, компания Sega решила устроить бесплатную раздачу игры Total War: Shogun 2.

Хотя это не самая новая игра (ей уже без малого 10 лет), тем не менее Shogun 2 считается одним из лучших проектов, вышедших в рамках серии Total War от Creative Assembly. Игроку предлагается возможность возглавить империю в Феодальной Японии середины 16-го века. При этом можно развивать города, нанимать войска и проводить сражения в реальном времени, в которых участвуют сотни отдельных солдат. Дополнительно предлагаются возможности проведения шпионажа и контрразведки. Ещё одним преимуществом данного проекта считается не столь высокая сложность, как у некоторых других игр серии. К тому же, учитывая, что это далеко не новая игра, она обладает умеренными по нынешним меркам системными требованиями. Наконец, она доступна на платформах ПК и Mac.

Бесплатно получить игру Total War: Shogun 2 можно в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Раздача продлится до 1 мая. Однако нужно отметить, что в качестве подарка предлагается лишь сама оригинальная игра, а все вышедшие дополнения, при желании, предстоит покупать отдельно. Но заинтересовавшихся игроков может порадовать тот факт, что сейчас почти все дополнения (кроме одного) продаются со скидкой 75%.

Ознакомиться с обзором игры Total War: Shogun 2 можно в одном из предыдущих материалов.

Источник: Engadget