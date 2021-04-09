Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 получил 16-дюймовый дисплей с соотношением 16:10 и цену от €1800

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Компания ASUS подготовила к выпуску новый игровой ноутбук ROG Zephyrus M16. Особенностью новинки является тот факт, что это первый ноутбук компании с 16-дюймовым дисплеем, к тому же, он получил соотношение сторон экрана 16:10. Разрешение изображения может составлять 1920х1200 точек (частота обновления 144 Гц) или 2560х1600 точек (частота обновления 165 Гц). Соотношение размеров дисплея к размерам корпуса составляет 94%. Среди прочих особенностей отмечается охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддержка Adaptive-Sync для версии с WUXGA разрешением.

Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 комплектуется процессором Intel семейства Tiger Lake-H. На выбор пользователей доступны конфигурации с 8-ядерными чипами Core i7-11800H (2,4/4,6 ГГц) или Core i9-11900H (2,5/4,9 ГГц). Графическая подсистема может быть представлена дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3060, или RTX 3050 Ti. Пока что доступными для заказа фигурируют конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти (максимально поддерживаемый объём – 24 ГБ) и твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ.

Пользователи получат клавиатуру с RGB подсветкой, фирменный шарнир Ergolift, позволяющий вращать дисплей до 180 градусов, акустическую систему с шестью динамиками, двумя вуферами и поддержкой Dolby Atmos, массив 3D микрофонов и двустороннюю систему шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Устройство имеет размеры 35,5×24,3×2,29 см.

Новый игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 уже доступен для предварительного заказа на некоторых онлайн-площадках. В зависимости от конфигурации, цена изменяется в диапазоне от €1800 до €2700.

Источник: wccftech