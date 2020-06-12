Игровой сервис Google Stadia теперь поддерживает практически все актуальные Android-смартфоны

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Доступ к облачному игровому сервису Google Stadia по-прежнему изобилует ограничениями. Однако одно из наиболее существенных ограничений наконец утратило свою актуальность. Теперь, чтобы воспользоваться сервисом, больше не нужно использовать конкретные модели Android-смартфонов.

Компания Google экспериментально открывает поддержку для любого Android-смартфона, на котором можно установить приложение Stadia. Это означает, что большинство устройств с Android 6.0 или более поздней версии должны отвечать необходимым требованиям. Чтобы проверить, подходит ли смартфон пользователя для работы с игровым сервисом Google, необходимо загрузить приложение Stadia и авторизоваться в него. Далее нужно открыть меню настроек, выбрать раздел Experiments и активировать переключатель Play on this device. Это должно обеспечить доступ к сервису для большого количества пользователей.

Первоначально, во время запуска сервиса Stadia в конце прошлого года, поддерживались только собственные смартфоны Pixel. С 20 февраля этого года также была добавлена поддержка Samsung, Asus и Razer. Также поддерживались современные модели OnePlus. С полным перечнем официально поддерживаемых смартфонов можно ознакомиться по следующему адресу.

Добавим, по слухам, игровой сервис NVIDIA GeForce Now также намерен в скором времени предоставить поддержку для большего количества устройств Android TV.

Источник: The Verge