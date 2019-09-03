Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S с чипсетом Snapdragon 855+ и 12 ГБ памяти установил рекорд в AnTuTu





В мае этого года компания Nubia выпустила смартфон Red Magic 3 на базе процессора Snapdragon 855. Но всего несколько месяцев спустя китайский производитель решил вывести на рынок улучшенную модификацию игрового смартфона Red Magic 3S. Официальный анонс этой новинки запланирован на 5 сентября, но ещё до этого мероприятия устройство было замечено в базе данных тестового пакета AnTuTu, и оно установило новый рекорд по количеству баллов для платформы Android.

Итак, смартфон Nubia Red Magic 3S (модельный номер NX629J) смог набрать в тесте AnTuTu рекордные 510496 баллов. При этом в тесте CPU чипсет Snapdragon 855+ показал результат 147674 балла, а графическая подсистема смартфона смогла набрать 193366 баллов. Подсистема памяти, которая включает 12 ГБ ОЗУ и хранилище на базе памяти UFS 3.0, набрала 97414 баллов. При этом устройство якобы использует файловую систему F2FS. В тесте UX новинка набрала 72042 балла.

О прочих технических характеристиках игрового смартфона Nubia Red Magic 3S пока что известно не так уж и много. Производитель ранее говорил, что дисплей обеспечит частоту обновления 90 Гц, а для обеспечения тактильной обратной связи служит вибрационная система 4D. Также говорилось о поддержке объёмного звучания.

Источник: gizmochina