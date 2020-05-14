Игровые ноутбуки Alienware Area-51m, m15 и m17 получили процессоры Intel 10-го поколения, в том числе настольные Comet Lake-S





Компания Dell обновила несколько игровых ноутбуков линейки Alienware, оснастив их новыми процессорами Intel 10-го поколения и более производительными графическими решениями.

Для обновлённой версии ноутбука Alienware Area-51m R2 на выбор доступно на выбор четыре модели настольных процессоров: 8-ядерный Core i7-10700 (2,9/4,8 ГГц), Core i7-10700K (3,8/5,1 ГГц), 10-ядерный Core i9-10900 (2,8/5,2 ГГц) и Core i9-10900K (3,7/5,3 ГГц). Графическая подсистема может быть сконфигугрирована дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ памяти, NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super с 8 ГБ памяти, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с 8 ГБ памяти или AMD Radeon RX 5700M с 8 ГБ памяти. Все новые видеокарты выполнены в виде модулей DGFF (Dell Graphics Form Factor), что позволяет в случае необходимости модернизировать графическую подсистему, как и в настольных компьютерах. Их также можно будет покупать отдельно, начиная с осени этого года. Однако видеокарты для версии Area-51m R2 не будут совместимыми с Area-51m R1.

Некоторые другие компоненты системы также были улучшены. Так, повышена частота оперативной памяти (с 2400 МГц до 2933 МГц для конфигураций DDR4 до 64 ГБ или до 3200 МГЦ для DDR4 XMP до 32 ГБ). Подсистема хранения данных может включать NVMe M.2 PCIe SSD емкостью до 2 ТБ, комбинацию SSD и HDD или различные конфигурации RAID массивов. Наконец, появились две новые опции 17,3-дюймовых дисплеев: FHD панель с частотой 300 Гц и временем отклика 3 мс; 4K UHD панель с яркостью 500 нит и охватом 100% цветового пространства Adobe RGB. Они дополняют доступные ранее опции FHD с частотой 144 Гц и FHD с частотой 144 Гц и поддержкой G-Sync.

Обновлённая версия игрового ноутбука Alienware Area-51m R2 поступит в продажу с 9 июня по цене от $3049,99 за базовую конфигурацию. Для сравнения, цена версии Area-51m R1 начинается с отметки $1950. Учитывая производительные настольные процессоры и возможность модернизации графической подсистемы, ноутбук Alienware Area-51m R2 может выступать в качестве полноценной замены настольного ПК.

Обновления для моделей Alienware m15 R3 и Alienware m17 R3 не столь впечатляющие, но всё равно они имеются. За исключением размеров дисплеев, конфигурации для этих моделей практически идентичны. Оба устройства переведены на использование мобильных процессоров Intel H-series 10-го поколения. Пользователям доступны 4-ядерный Core i5-10300H, 6-ядерный Core i7-10750H и 8-ядерный Core i9-10980HK. Оперативная память предлагается в конфигурациях 8, 16 и 32 ГБ DDR4 2666 МГц. Накопитель PCIe M.2 SSD может иметь ёмкость от 256 ГБ до 2 ТБ. Дополнительно имеется возможность воспользоваться массивами RAID0 ёмкостью до 4 ТБ или RAID0 Plus – до 4,5 ТБ.

На выбор пользователей доступен широкий перечень видеокарт NVIDIA: GTX 1650 Ti, 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070, RTX 2070 Super и RTX 2080 Super. Но для поклонников продукции AMD выбор ограничен лишь одной моделью Radeon RX 5500M. Дисплеи предлагаются в версиях FHD с частотой 144 Гц, FHD с частотой 144 Гц и поддержкой G-Sync, FHD с частотой 300 Гц. Отличия заключаются лишь в диагонали дисплея: 15,6 и 17,3 дюйма для Alienware m15 R3 и Alienware m17 R3, соответственно. Кроме того, в обоих случаях предлагается версия дисплея с разрешением 4K UHD и системой отслеживания глаз Tobii. Но для Alienware m15 R3 используется OLED панель с максимальной яркостью 400 нит, а для Alienware m17 R3 – LCD панель с максимальной яркостью 500 нит.

Обновлённые модели игровых ноутбуков Alienware m15 R3 и Alienware m17 R3 можно будет купить уже с 21 мая по цене стартовой конфигурации от $1499,99 и $1549,99, соответственно.

Источник: The Verge