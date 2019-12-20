Игру Half-Life: Alyx проверили на 8 различных VR-гарнитурах, фирменная Index ожидаемо обеспечивает наилучший опыт





До входа игры Half-Life: Alyx осталось около трёх месяцев. Как мы знаем, этот проект выполнен в виртуальной реальности и предназначен для совместного использования с соответствующими гарнитурами. Наиболее оптимально было бы использовать фирменную гарнитуру Valve Index. Но её цена в $1000 заставляет задуматься об альтернативах.

Пользователи смогут запустить игру на гарнитурах Oculus Rift, Oculus Quest с новой беспроводной технологией Link, HTC Vive и даже на гарнитурах Windows Mixed Reality. И теперь благодаря YouTube-каналу Adam Savage’s Tested заинтересованные пользователи могут оценить, как сторонние гарнитуры справляются с Half-Life: Alyx. Компания Valve позволила основателям Tested поиграть в новый проект на протяжении 3 часов, используя при этом 8 различных компьютерных гарнитур виртуальной реальности, включая Index, Quest, Oculus Rift S, Vive первого поколения и более новую версию HTC Vive Cosmos. Итоговое получасовое видео не содержит большого количества игровых фрагментов и не показывает каких-либо существенных сюжетных моментов. Но в нём рассказывается, как различные системы виртуальной реальности справляются с несколькими основными действиями, включая ходьбу, перезарядку оружия и использование гравитационных перчаток, чтобы тянуть и бросать предметы.

Как и ожидалось, контроллеры Index оказались наиболее подходящими для игры Half-Life: Alyx. Многие игровые фрагменты предусматривают броски, и, поскольку контроллеры Index привязаны к рукам, пользователь может расположить руку таким образом, как если бы он держал настоящий объект. На большинстве других гарнитур приходится нажимать и отпускать спусковой крючок. Кроме того, для перезарядки пистолета необходимо переместить одну руку за спину, чтобы взять новый магазин, а затем необходимо задействовать обе руки, чтобы вставить его. Такие жесты теоретически могут вызывать ошибки в работе систем отслеживания движений некоторых гарнитур.

Тем не менее, гарнитуры типа Oculus Quest работали вполне хорошо. Так что Index нельзя назвать необходимым требованием для запуска Half-Life: Alyx. Но фирменная гарнитура может обеспечить некоторые дополнительные возможности и более глубокое погружение в игровой процесс.

Источник: The Verge