ИИ превзошёл квалифицированных докторов в распознавании рака кожи

В январе прошлого года учёные заявляли, что искусственный интеллект вплотную приблизился к профессиональным дерматологам в плане эффективности определения рака кожи. А теперь, почти через полтора года, система ИИ справляется с этой задачей даже лучше докторов.

В рамках проведённого эксперимента, в котором участвовали нейронная сеть и 58 дерматологов, было установлено, что точность диагностики у системы искусственного интеллекта оказалась выше. Так, просматривая фотографии пациентов, доктора смогли точно определить рак кожи в 86,6% случаев. У нейронной сети показатель точности определения составил 95%.

Автор исследования Хольгер Хенссле из Гейдельбергского университета заявил, что нейронная сеть упустила меньше меланом, а это означает «что она обладает большей восприимчивостью, чем дерматологи». Он добавил, что ИИ ошибочно диагностировал меньшее количество доброкачественных родинок в качестве злокачественной меланомы. Такие ошибки могли бы привести к проведению ненужных операций.

Искусственный интеллект научился отличать вредоносные меланомы от безобидных родинок после прохождения обучения на 100 тыс. изображений. По данным команды исследователей, такая система позволит осуществлять раннюю диагностику значительно быстрее и проще, что позволит докторам вмешиваться до широкого распространения заболевания. Пока что система ИИ проходит процесс тестирования. Скорее всего, на начальном этапе её применение будет ограничено профессиональной сферой. Но в дальнейшем она может использоваться и в качестве потребительского инструмента ранней диагностики. Благодаря этому люди смогут в домашних условиях проверить подозрительные состояния кожи и развеять свои опасения или напротив, заблаговременно обратиться к доктору.

Источник: Engadget