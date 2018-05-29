FDA одобрило инструмент на основе ИИ для диагностики переломов запястья

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в целом не запрещает использование в медицине технологий, основанных на искусственном интеллекте. Недавно одобрение агентства получила действительно полезная разработка на ИИ, помогающая быстро диагностировать переломы костей запястья у взрослого человека.

Инструмент под названием OsteoDetect, разработанный компанией Imagen, использует алгоритмы машинного обучения для анализа двухмерных рентгеновских снимков. В случае обнаружения признаков перелома в области запястья, аппарат помечает их на изображении для дальнейшего более детального изучения специалистами. Представители компании-разработчика подчёркивают, что их продукт не является заменой врача, это всего лишь быстрый способ обнаружения проблемы на раннем этапе.

«Алгоритмы искусственного интеллекта обладают огромным потенциалом в диагностировании и лечении различных заболеваний. Этот инструмент с программным обеспечением от Imagen может быстрее обнаружить переломы запястья», – отметил Роберт Окс (Robert Ochs), заместитель директора по радиологическому здоровью в FDA.

Imagen предоставила в FDA результаты исследования тысячи рентгеновских снимков, в котором оценивалась работа алгоритма в диагностике переломов, а также точность их локализации в сравнении с заключениями трёх сертифицированных хирургов-ортопедов.

Разумеется, пройдёт какое-то время, прежде чем OsteoDetect окажется на службе семейных врачей. Тем не менее, это уже говорит о тенденции использования ИИ в медицине сейчас и в ближайшем будущем.

Источник: FDA