Twitter обвинил Илона Маска в нарушении соглашения NDA и разглашении конфиденциальной информации

Несколько недель назад Илон Маск заявил о покупке Twitter за $44 млрд. Миллиардер утверждал, что собирается гарантировать свободу слова в социальной сети и обещал бороться со спамом и фейковыми аккаунтами. В конце прошлой недели Маск остановил приобретение из-за сомнений в том, что данные о трафике Twitter ненастоящие. Платформа сразу же просела на фондовом рынке.

Миллиардер заявил, что необходимо знать точную долю ботов или ложных учетных записей, которые существуют среди 229 миллионов ежедневных пользователей Twitter. Сомнения Маска породили финансовые потрясения, а сам Twitter обвинил его в нарушении соглашения путем раскрытия возможных конфиденциальных данных.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100!

Генеральный директор Tesla показал, что система, используемая платформой для определения поддельных пользователей, населяющих социальную сеть, не очень надежна.

Маска обвиняли в манипулировании рынком, когда он высказывался за или против криптовалют, вызывая изменения их цен, и теперь считается, что он применяет одну из своих уловок, чтобы сбить цену соцсети. Его последний шаг — подчеркнуть, что не менее 90% активных пользователей социальной сети — боты или фальшивые аккаунты. И это отвлекает от платформы. По сути, если Маск прав, это превращает Twitter в инструмент для рекламы и манипулирования общественным мнением, а не площадку для свободы выражения мнений.

Чтобы подкрепить свою идею о преувеличенной доле ботов в Твиттере, Маск сослался на тот факт, что самый популярный твит на платформе получил количество лайков менее 2% реальных активных пользователей за день. Эксперты Уолл-стрит считают, что Илон Маск настаивает на пересмотре цены социальной сети, которая вполне может быть намного ниже первоначально запланированных $44 млрд. Чем ниже акции Twitter на фондовом рынке, тем лучше будет переговорная позиция Маска, который сможет претендовать на более доступную стоимость соцсети.

Заодно миллиардер обвинил алгоритм Twitter, который, по его мнению, манипулирует пользователями. Ему ответил создатель соцсети Джек Дорси, объяснив, как работает рекомендательная система Twitter.

it was designed simply to save you time when you are away from app for a while.

pull to refresh goes back to reverse chron as well.

— jack⚡️ (@jack) May 14, 2022