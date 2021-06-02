Илон Маск объяснил, почему автомобили Tesla дорожают — из-за «ценового давления в цепочке поставок» (в особенности полупроводников)

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Рост цен на младшие автомобили Tesla Model 3 и Model Y, наблюдающийся последние несколько месяцев, 2 июня прокомментировал глава компании Илон Маск в своем твиттере, объяснив негативную тенденцию «глобальным ценовым давлением в цепочке поставок» и «нехваткой сырья» для изготовления необходимой продукции. Иными словами, виной всему текущий полупроводниковый кризис.

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it. Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale. That said, it’s obv not a long-term issue. — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021

По словам Илона Маска, наиболее остро в автомобильной индустрии сейчас стоит проблема нехватки «микроконтроллеров». И хотя гендиректор Tesla заявил, что «никогда не видел ничего подобного», он также добавил, что считает крайне маловероятным сохранение дефицита в долгосрочной перспективе.

«Опасения, что запасы [продукции] иссякнут, стимулируют любую компанию заказывать больше про запас — это как нехватка туалетной бумаги, но в более крупных масштабах». Илон Маск, сооснователь и глава Tesla

На апрельском отчете Илон Маск упоминал, что Tesla имеет все возможности, чтобы пережить глобальную нехватку микросхем, «чрезвычайно быстро перейдя на новые микроконтроллеры».

Профильный сайт Electrek внимательно следил за изменением цен на автомобили Tesla на американском рынке: Tesla Model 3 Standard Range Plus подорожала с 36 990 долларов в феврале до 39 990 долларов в конце мая, а цена Model Y Long Range AWD за аналогичный промежуток времени выросла с 49 990 до 51 990 долларов. С февраля Tesla почти полдюжины раз меняла цены на свои автомобили.

Как мы не раз упоминали в предыдущих текстах, автомобильная отрасль оказался в числе тех, по которым нынешний кризис полупроводников ударил сильнее всего. По оценкам Bloomberg, в 2021 году упущенная выгода автопроизводителей составит более $60 млрд. Буквально на днях Financial Times писало, что в качестве возможного варианта для выхода из затруднительного положения Tesla рассматривает покупку завода по выпуску чипов.