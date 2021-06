Илон Маск объяснил, почему автомобили Tesla дорожают — из-за «ценового давления в цепочке поставок» (в особенности полупроводников)

Рост цен на младшие автомобили Tesla Model 3 и Model Y, наблюдающийся последние несколько месяцев, 2 июня прокомментировал глава компании Илон Маск в своем твиттере, объяснив негативную тенденцию «глобальным ценовым давлением в цепочке поставок» и «нехваткой сырья» для изготовления необходимой продукции. Иными словами, виной всему текущий полупроводниковый кризис.

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.

Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.

That said, it’s obv not a long-term issue.

