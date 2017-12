Илон Маск подтвердил, что Tesla работает над процессором искусственного интеллекта

Во время проведения конференции, посвящённой вопросам машинного обучения NIPS, глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания занимается разработкой собственного чипа для задач искусственного интеллекта.

Это заявление можно считать официальным подтверждением циркулировавшим ранее слухам о том, что Tesla создаёт чипы для задач искусственного интеллекта. В сентябре сообщалось, что около 50 сотрудников компании работает над этим проектом. Среди них упоминается уважаемый ветеран отрасли Джим Келлер, ранее работавший в AMD и Apple, и присоединившийся к Tesla в январе 2016 года в качестве вице-президента подразделения Autopilot Hardware Engineering.

Специализированные чипы могли бы помочь Tesla занять лидирующие позиции в развернувшейся гонке по разработке самоуправляемых автомобилей. В настоящее время компания использует графические процессоры NVIDIA для обеспечения функциональных возможностей самостоятельного управления в своих электромобилях. Но собственные аппаратные решения позволят повысить эффективность – ускоренные вычисления, теоретически, могут улучшить безопасность на дороге.

Выпуск собственных чипов ИИ может позволить компании быстрее достичь своих целей по внедрению полностью самостоятельных транспортных средств. На конференции NIPS Илон Маск снова подтвердил амбициозные планы по выпуску самоуправляемых автомобилей с наивысшим уровнем автономности Level 5 на протяжении двух лет. Также он добавил, что по словам исследователя ИИ Стивена Мерити, искусственный интеллект может стать умнее людей всего на протяжении 5-10 лет.

Even if half of all new produced vehicles are autonomous, it’s 2%/year that would be pushed to unemployed. @elonmusk thinks AGI is going to be an issue before self driving unemployment – thinks five to ten years before AGI beats humans generally. Insanely optimistic estimate O_o

— Smerity @ NIPS2017 (@Smerity) 8 декабря 2017 г.