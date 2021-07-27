Илон Маск раскритиковал Apple за закрытость App Store и использование кобальта в аккумуляторах iPhone и Mac





Во время конференц-звонка с инвесторами и журналистами после впечатляющего квартального отчета CEO Tesla Илон Маск резко раскритиковал Apple — за политику магазина App Store и использование кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone.

Так глава Tesla отреагировал на вопрос о планах компании открыть сеть своих станций быстрой зарядки Supercharger для электромобилей конкурентов до конца 2021 года.

«Я думаю, мы хотим подчеркнуть, что наша цель — развитие устойчивой энергетики. Мы не собираемся создавать «закрытую экосистему» и использовать ее для избиения конкурентов, как это делают некоторые компании…» — после этих слов Маск изобразил кашель и «Apple», цитирует слова CEO Tesla сайт 9to5mac.

Затем глава Tesla еще раз «проехался» по Apple, когда его спросили о цепочке поставок. Очередная порция критики прозвучала в адрес компании из Купертино за использование кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone.

«Tesla не использует кобальт в литий-железо-фосфатных аккумуляторах и сводит к минимуму его содержание в никелевых сплавах. В среднем мы используем 2% кобальта, в то время как Apple — все 100%» Илон Маск глава Tesla

Ранее Amnesty International и другие правозащитные организации неоднократно порицала Apple и другие компании за покупку кобальта и других редкоземельных материалов, добываемых с использованием детского труда. Что интересно, в 2019 году Tesla наряду с Apple и другими технологическими гигантами фигурировала в групповом иске по делу о незаконных схемах закупки кобальта, добываемого детьми в Конго. Но с тех пор Tesla сделала много для отказа от кобальта — самого дорогостоящего компонента в современных аккумуляторах электромобилей.

К слову, это далеко не первый раз Илон Маск негативно высказывается в адрес Apple — в 2015 году, отвечая на вопрос журналистов по поводу переманивания инженеров, он заявил, что Apple нанимает тех людей, которых уволили из Tesla, добавив, что внутри Tesla компанию Apple называют «Кладбищем Tesla». В конце 2020 года он рассказывал, как хотел продать Tesla во времена «производственного ада» с Model 3 в 2017 году, но глава Apple Тим Кук не захотел даже выслушать деловое предложение о потенциальной сделке.