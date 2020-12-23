Илон Маск рассказал, как Тим Кук отказался от переговоров о покупке Tesla вдесятеро дешевле, чем компания стоит сейчас





Илон Маск рассматривал вариант продажи Tesla во времена «производственного ада» с Model 3 в 2017 году, но глава Apple Тим Кук не захотел даже выслушать деловое предложение о потенциальной сделке.

Основатель и глава Tesla Илон Маск рассказал в одном из твитов 22 декабря, как «в самые трудные времена» всерьез рассматривал вариант продажи Tesla и даже обращался с предложением к главе Apple Тиму Куку, но тот отказался от встречи. В каком именно формате Илон Маск обращался к Тиму Куку, остается только гадать. В Apple отказались комментировать заявление Илона Маска.

Маск также упомянул, что Apple потенциально могла купить Tesla в десять раз дешевле, чем компания стоит сейчас. По состоянию на 23 декабря рыночная капитализация крупнейшего производителя батарейных электромобилей составляет 606,98 млрд. То есть, Apple могла договориться о покупке Tesla за 60 миллиардов долларов, но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, поэтому дальше фантазировать на эту тему смысла нет.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Так Маск прокомментировал недавние новые (старые — о проекте самоуправляемого автомобиля Apple Project Titan в сети поговаривают с 2014 года) слухи о потенциальном автомобиле Apple, появившиеся ранее на этой неделе — 21 декабря тайваньское издание The Economic Daily сообщило о предполагаемом анонсе на будущей презентации iPhone 13 в 2021 года, а затем Reuters отдельно рассказало о намерении к 2024 году выпустить легковой автомобиль, для которого разрабатывается некая революционная технология аккумуляторных батарей.

Что примечательно, Илон Маск далеко не впервые комментирует слухи об автомобиле Apple — в 2015 году, отвечая на вопрос журналистов по поводу переманивания инженеров, он заявил, что Apple нанимает тех людей, которых уволили из Tesla, добавив, что внутри Tesla компанию Apple называют «Кладбищем Tesla».

«Если у вас не получилось сделать карьеру в Tesla, вы идете работать в Apple. Вы пробовали пользоваться Apple Watch? Это очень хорошо, что Apple пытается проявить себя в этом направлении, но автомобили куда сложнее умных часов и смартфонов. Нельзя просто взять и прийти к Foxconn с просьбой изготовить для вас машину. Впрочем, для Apple выпуск автомобиля является следующей логической инновационной разработкой. Новый стилус или сам по себе большой iPad не тянут на инновацию». Илон Маск, глава Tesla. Из интервью немецкой ежедневной газете Handelsblatt 2015 года

Остается вспомнить, что в свое время купить Tesla Motors могла компания Google; в 2015 году издание Business Insider, писало, что в 2013 году Илон Маск был близок к заключению сделки.

Между тем пользователи уже начали представлять, как могли бы выглядеть автомобили Tesla, если бы Apple все же купила компанию Илона Маска.