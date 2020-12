Илон Маск рассказал, как Тим Кук отказался от переговоров о покупке Tesla вдесятеро дешевле, чем компания стоит сейчас

Илон Маск рассматривал вариант продажи Tesla во времена «производственного ада» с Model 3 в 2017 году, но глава Apple Тим Кук не захотел даже выслушать деловое предложение о потенциальной сделке.

Основатель и глава Tesla Илон Маск рассказал в одном из твитов 22 декабря, как «в самые трудные времена» всерьез рассматривал вариант продажи Tesla и даже обращался с предложением к главе Apple Тиму Куку, но тот отказался от встречи. В каком именно формате Илон Маск обращался к Тиму Куку, остается только гадать. В Apple отказались комментировать заявление Илона Маска.

Маск также упомянул, что Apple потенциально могла купить Tesla в десять раз дешевле, чем компания стоит сейчас. По состоянию на 23 декабря рыночная капитализация крупнейшего производителя батарейных электромобилей составляет 606,98 млрд. То есть, Apple могла договориться о покупке Tesla за 60 миллиардов долларов, но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, поэтому дальше фантазировать на эту тему смысла нет.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020