Илон Маск ненадолго отобрал у Джеффа Безоса титул богатейшего человека в мире

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск впервые ненадолго возглавил рейтинг богатейших людей мира, составляемый Bloomberg.

Биржевые котировки акций Tesla непрерывно растут с начала ноября 2020-го, когда комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить компанию Илона Маска в рейтинг S&P 500. 31 декабря 2020 года цена акций Tesla перевалила за 700 долларов, обновив исторический максимум, а по итогам торгов 7 января она пробила психологический рубеж в 800 долларов за одну ценную бумагу.

Одновременно с ростом курса акций пропорционально увеличивается и состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании (она и формирует основную часть его капитала). После очередного скачка Bloomberg поднял оценку состояния Илона Маска до 188,5 миллиарда долларов и тот возглавил рейтинг с отрывом в 1,5 миллиарда долларов, потеснив основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, возглавляющего рейтинг с 2017 года, на второе место. Правда, лидерство оказалось весьма непродолжительным и на момент написания этих строк первое место остается за Джеффом Безосом.

С начала 2020 года состояние Илона Маска увеличилось почти на 150 миллиардов долларов, что является самым быстрым ростом в рейтинге 500 крупнейших миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Забавно, но если бы не развод с писательницей Маккензи Скотт, которой при расторжении брака достался значительный пакет акций Amazon, то сейчас состояние Джеффа Безоса было бы значительно выше. С другой стороны, если бы Билл Гейтс, состояние которого сейчас оценивается в 132 миллиарда долларов не тратил огромные суммы на благотворительность, то тоже был бы выше в рейтинге.

В рейтинге миллиардеров Forbes Илон Маск занимает четвертую позицию с оценкой состояния в 177 миллиардов долларов.

Маск сначала отреагировал на новость о том, что теперь он самый богатый бизнесмен, в свойственной ему манере — с юмором.

«Как странно. Что ж, пора возвращаться к работе»

Затем предприниматель в очередной раз напомнил о двух главных целях (решение проблем на Земле и создание самодостаточной колонии на Марсе), закрепив в своем твиттере один из твитов 2018 года:

About half my money is intended to help problems on Earth & half to help establish a self-sustaining city on Mars to ensure continuation of life (of all species) in case Earth gets hit by a meteor like the dinosaurs or WW3 happens & we destroy ourselves

Стоит напомнить, что в свое время Илон Маск потерял все свои деньги, а Tesla и SpaceX оказывались на грани банкротства. С учетом предыстории его история успеха представляется еще более захватывающей. Похоже, HBO не прогадала, решив снять мини-сериал по книге Эшли Вэнса «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее».

That he lost all the money and still ended up as the richest person — that Tesla and SpaceX survived the 2008 crash — has to be right up there with the most unlikely business stories of all time

— Ashlee Vance (@ashleevance) January 7, 2021