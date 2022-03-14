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Илон Маск вызвал путина на бой за Украину. Но ответил ему пока только глава роскосмоса рогозин

Илон Маск вызвал путина на бой за Украину. Но ответил ему пока только глава роскосмоса рогозин

14 марта глава Tesla и SpaceX Илон Маск «абсолютно серьезно» потребовал боя один на один с главой рф владимиром путиным. В качестве ставки миллиардер предложил Украину. И отметил в своем твите официальный аккаунт президента в россии в Twitter.

«Если бы путин мог так легко унизить Запад, то он бы принял вызов. Но он не примет», — написал Маск и добавил, что принятие вызова это было бы для него честью.

В комментариях к твиту Маска отметился мэр Киева Виталий Кличко, который ныне защищает родную землю. Он отправил в поддержку три лаконичных смайлика.

Прокомментировал ситуацию и бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

«Илон Маск вызвал путина на дуэль. Это олицетворяет вызов от всего Запада. Ждем, хватит ли у путина смелости выйти из бункера и ответить», — написал он в Twitter.

А отозвался пока только глава роскосмоса рогозин (хотя роскомнадзор заблокировал Twitter в рф). Он отправил Маску отрывок из «Сказки о Попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться слабенек; это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата».

В книге-биографии «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее» автор Эшли Вэнс написал, что однажды на вечеринке эпатажному миллиардеру удалось побороть одного из лучших борцов сумо в мире. Маск оторвал от пола на специально установленном ринге сумоиста весом под 160 килограммов и выиграл первый раунд, но затем профессиональный боец победил.

«Да, мне удалось бросить чемпиона мира по сумо, но ценой разбитого диска в шее, который вызывал у меня безумную боль в спине в течение 7 лет!», — вспомнил Маск.

Накануне Маск заявил о значительном давлении инфляции на Tesla и SpaceX.

«Tesla и SpaceX в последнее время ощущают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики.Что вы думаете о вероятном уровне инфляции в ближайшие несколько лет? И мы не одни», — твитнул он.

Маск также прикрепил ссылку на материал Financial Times. В нем издание писало, что цены на природный газ в Европе достигли нового рекорда, дорожают множество сырья: от нефти до пшеницы. И все из-за войны россии против Украины.

Цены на нефть в США также достигли самого высокого уровня с 2008 года 10 марта. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго взлетели выше 12 долларов за бушельИлон Маск вызвал путина на бой за Украину. Но ответил ему пока только глава роскосмоса рогозинИлон Маск вызвал путина на бой за Украину. Но ответил ему пока только глава роскосмоса рогозин1 американский бушель = 35.239072 литра. Другие товары, включая алюминий и уголь, также подорожали на прошлой неделе, что окажет глубокое влияние на глобальный бизнес и потребителей.

В Европе оптовые цены на природный газ достигли почти 200 евро за мегаватт-час, а цена угля для электростанций превысил 400 долларов за тонну.


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