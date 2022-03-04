Оруэллу и не снилось: россия проигрывает в информационной войне — агрессор блокирует СМИ, ограничивает соцсети и вводит уголовную ответственность за «фейки» об Украине

Украина обязательно устоит, а россию ждет сокрушительное поражение и полное разрушение, потому что, как говорил Президент Украины Владимир Зеленский, «жизнь победит смерть, а мир — тьму». Это только вопрос времени, причем не очень отдаленного. Украинская армия и народ бьет российских оккупантов не только на поле боя, достижения в информационном пространстве не меньше. Сегодня во всем цивилизованном мире уже никто не верит российской пропаганде и лишнее тому доказательство — недавние действия оккупантов.
Блокировка сайтов СМИ и соцсетей
Вечером 3 марта «Роскомнадзор» начал блокировать независимые СМИ, включая Deutsche Welle и «BBC». Также у части российских пользователей перестали открываться соцсети Facebook и Twitter. Одновременно появились сообщения о недоступности в России магазинов App Store и Google Play. Также «Роскомнадзор» требует от Telegram удалить сервисы, собирающие информацию о военных РФ, пленных или погибших в Украине.
Законы о наказаниях за «фейки» по действиям российских военных
Сейчас российская реальность и тоталитарный строй превосходит написанное фантастами — тем же английским писателем Джорджем Оруэллом в известном романе-антиутопии «1984». В России правду отныне будут считать ложью на законодательном уровне. 4 марта госдума приняла законопроект о наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных. Он вводит в УК новую статью 207.3. Максимальная санкция статьи — 15 лет тюрьмы. Закон также вводит наказание за призывы к санкциям против России.
Какие еще наказания предусматривают законы, принимаемые оккупантами, чтобы скрыть правду от своего народа:
- За распространение «фейков» об использовании армии России — штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, или исправительные работы на срок до 1 года, или принудительные работы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.
- За то же деяние, совершенное группой лиц или со «искусственным созданием доказательств обвинения» — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
- Если те же действия привели к тяжелым последствиям, тогда к 15 годам.
- Действия, направленные на «дискредитацию использования» российской армии — штраф от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо арест от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы до 3-х лет.
- Публичные призывы к предотвращению использования армии России (в том числе призывы к «антивоенным митингам») — до 5 лет.
- За призывы к введению/продлению санкций против России — штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 3 лет, арест до 6 месяцев, а также колония до 3 лет.