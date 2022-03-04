Оруэллу и не снилось: россия проигрывает в информационной войне — агрессор блокирует СМИ, ограничивает соцсети и вводит уголовную ответственность за «фейки» об Украине

Украина обязательно устоит, а россию ждет сокрушительное поражение и полное разрушение, потому что, как говорил Президент Украины Владимир Зеленский, «жизнь победит смерть, а мир — тьму». Это только вопрос времени, причем не очень отдаленного. Украинская армия и народ бьет российских оккупантов не только на поле боя, достижения в информационном пространстве не меньше. Сегодня во всем цивилизованном мире уже никто не верит российской пропаганде и лишнее тому доказательство — недавние действия оккупантов.

Блокировка сайтов СМИ и соцсетей

Вечером 3 марта «Роскомнадзор» начал блокировать независимые СМИ, включая Deutsche Welle и «BBC». Также у части российских пользователей перестали открываться соцсети Facebook и Twitter. Одновременно появились сообщения о недоступности в России магазинов App Store и Google Play. Также «Роскомнадзор» требует от Telegram удалить сервисы, собирающие информацию о военных РФ, пленных или погибших в Украине.

Законы о наказаниях за «фейки» по действиям российских военных

Сейчас российская реальность и тоталитарный строй превосходит написанное фантастами — тем же английским писателем Джорджем Оруэллом в известном романе-антиутопии «1984». В России правду отныне будут считать ложью на законодательном уровне. 4 марта госдума приняла законопроект о наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных. Он вводит в УК новую статью 207.3. Максимальная санкция статьи — 15 лет тюрьмы. Закон также вводит наказание за призывы к санкциям против России.

Какие еще наказания предусматривают законы, принимаемые оккупантами, чтобы скрыть правду от своего народа: