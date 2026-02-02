tradfi
Без эксклюзива: Instagram позволит удалять себя из списка "Близких друзей"

Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”

Instagram работает над функцией, которая позволит пользователям самостоятельно удалять себя из списка «Близких друзей» другого человека. Сейчас она находится на ранней стадии и не тестируется публично.


Meta добавила список «Близких друзей» в 2018 году, чтобы пользователи делились фото и видео с ограниченным кругом людей. Уже почти восемь лет функция работала только в одну сторону: если вас добавили в список, вы автоматически видели частный контент и не могли из этого списка выйти.

Реверс-инженер и инсайдер Алессандро Палуцци, который регулярно находит функции еще до их официального запуска, первым заметил новую фичу. На его на опубликованном скриншоте видно, что Instagram будет предупреждать пользователей перед выходом из списка. Если человек удаляет себя из «Близких друзей», он сразу теряет доступ к соответствующему контенту. Вернуть обратно сможет только владелец аккаунта, если повторно добавит пользователя в список.

Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”

Часть людей точно обрадуется такому шагу, чтобы наконец-то избавиться от излишнего «информационного шума». Подобная механика уже знакома некоторым соцсетям. Она давно работает в Snapchat, где пользователи могут сами отказаться от просмотра чужих частных историй. Однако когда функция появится в Instagram неизвестно. Как и с другими внутренними прототипами, Meta не подтверждает, что она вообще дойдет до публичного релиза.


Параллельно с этим компания Цукерберга готовит новые изменения. Они тестируют платные подписки с дополнительными функциями для Instagram, Facebook и WhatsApp. По словам Палуцци, в премиум-версии Instagram можно будет создавать неограниченные списки друзей, видеть всех подписчиков и просматривать истории так, чтобы автор этого не знал. Meta считает, что подписки дадут больше контроля над тем, как пользователи делятся контентом и общаются, оставив базовые функции бесплатными.

Источник: TechCrunch 1, 2

