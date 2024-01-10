Intel готова принести ПК с искусственным интеллектом в автомобили

Через несколько месяцев после того, как генеральный директор Intel объявил о планах внедрить искусственный интеллект в «каждый продукт», появляется более четкое представление о том, с чего это начнется. Компания анонсировала ориентированный на ИИ чип для автомобильного сектора, или, как его описывает Intel, «первое поколение программно-определенной автомобильной системы-на-чипе с расширенными возможностями ИИ». Intel также объявила о приобретении компании по управлению энергопотреблением и о новых усилиях по стандартизации питания аккумуляторов для электромобилей.

Intel была догоняющей в гонке с Nvidia и AMD за рынок процессоров и другого оборудования, необходимого для бума ИИ. Теперь она переключилась на компьютеры с искусственным интеллектом, аргументируя это тем, что ИИ безопаснее работать на персональном компьютере, а не через Интернет, передает The Verge.

Компании также конкурируют в автомобильном секторе, подпитываемом верой в то, что автомобиль является следующей большой программной платформой. По словам Джека Веста, вице-президента и генерального директора Intel Automotive, новые автомобильные чипы Intel предназначены для улучшения таких функций, как навигация, голосовые помощники и управление автомобилем.

Первой компанией, подписавшейся на установку этих чипов в своих автомобилях, стала Zeekr, электромобильный суббренд китайской компании Geely (являющейся материнской компанией Volvo). Первый автомобиль Zeekr, оснащенный оборудованием Intel для искусственного интеллекта, будет выпущен позже в этом году.

Мы приносим компьютер с искусственным интеллектом в автомобиль. Однако мы не можем просто поставить компьютер в автомобиль. Мы знаем, что автопроизводители должны иметь возможность перепроектировать свой автомобиль так, чтобы он был программно определен. – Вест на брифинге.

Компания намерена представить семейство систем на кристалле (SoC) для этих будущих программно-определенных транспортных средств (SDV), первое из которых будет выпущено в конце 2024 года. Intel не назвала ни одного другого автомобильного заказчика, кроме Zeekr, но заявила, что ведет активные переговоры с рядом OEM-производителей.

Intel заявляет, что ее SoC используются в 50 миллионах автомобилей на дорогах, обеспечивая работу информационно развлекательных дисплеев и приборных панелей. Начиная с Zeekr, компания будет доказывать отдельным автомобильным компаниям, что ее микросхемы с искусственным интеллектом могут помочь открыть новую эру программно управляемых транспортных средств.

Курс QA Manual. успішна кар'єра в IT-сфері без необхідності глибоких знань програмування. Очікуйте заробітню плату в розмірі 600$ після завершення навчання. Мені потрібен найкращий

Компания обещает, что автомобили с чипами искусственного интеллекта Intel будут иметь лучшие голосовые ассистенты, улучшенные возможности видеоконференций и видеоигры для пассажиров на задних сиденьях.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.