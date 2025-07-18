Не вышло: Intel, вероятно, откажется от E-ядер после Razer Lake

Появились первые сообщения, что будущие процессоры Intel, для десктопного сегмента, не будут иметь энергоэффективных ядер. Связано это с желанием компании сосредоточиться на унифицированной архитектуре.

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Видимо, последние линейки десктопных процессоров Intel были настолько удачными, что компания решила кардинально изменить подход к их разработке. В будущих поколениях процессоров планируется больше сосредоточиться на производительных ядрах, а эффективные отправить на «заслуженный» отдых.

Источником информации стал китайский инженер, который написал пост в социальной платформе Zhihu. Он утверждает, что жизнь E-ядер закончилась и что окончательно она оборвется уже через несколько поколений.

Кроме того он утверждает, что медленные ядра Arctic Wolf в процессорах Nova Lake будут последними, которые получат существенные усовершенствования. Среди обновлений отмечается более быстрая работа с такими параллельными нагрузками как SIMD и векторы, при этом ожидается минимальный прирост IPC.

А уже через одно поколение (Razer Lake) в составе будущих CPU будут работать исключительно P-ядра. Согласно посту @Silicon_Fly в соцсети X, после Razer Lake Intel объединит разнородные ядра в единую платформу, которая будет иметь более высокие показатели PPA (Performance, Power, Area) и лучшую производительность. Также утверждается, что Arctic Wolf станет основой для будущих унифицированных ядер и будет иметь общую с ними архитектуру.

Кажется, что Intel решила повернуть время вспять. Ведь ничего нового в полученной информации нет. Ранее, до Alder Lake, процессоры имели ядра только одного типа, легче проектировались, использовали меньше связей между ядрами, а все это и в кремнии воспроизвести гораздо легче. Возможно как раз этот подход поможет процессорному гиганту встать на ноги, потому что в последнее время дела у компании идут не очень хорошо.

Источник: Wccftech