Intel планирует запустить 1-нм техпроцесс производства в 2027 году и инвестировать $100 млрд в производственные мощности

Во время проведения мероприятия Intel Foundry Direct Connect компания объявила, что планирует запустить производство/разработку узла Intel 10A (аналог 1-нм) в конце 2027 года. Вместе с тем производство на базе узла 14A (1,4 нм) запланировано на 2026 год. Компания также работает над созданием в будущем полностью автономных фабрик на основе ИИ.

На слайде можно видеть, какую долю кремниевых пластин компания планирует использовать для изготовления чипов на базе различных производственных процессов.

В своих предыдущих анонсах Intel не указывала дату начала использования своего будущего узла 14A, но теперь объявила, что начнет соответствующее производство в 2026 году. Что еще важнее, Intel начнет производство/разработку своего еще неанонсированного узла 10A в конце 2027 года. Суффикс A в именовании узлов Intel означает ангстрем (единица длины, равна 10-¹⁰ м или одной десятимиллионной миллиметра), а 10 ангстремов превращаются в 1 нм, то есть это первый узел компании класса 1-нм.

Intel не предоставила никаких подробностей об узле 10A, но сообщила, что он должен обеспечить двузначное улучшение мощности/производительности. Улучшение по сравнению с узлом 14A ожидается на уровне 14-15%.

Intel планирует агрессивно наращивать свои мощности по производству упаковок Foveros, EMIB, SIP и HBI. Это обеспечит постоянную поставку передовых процессоров со сложной упаковкой, включая HBM.

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Вместе с тем компания намерена расширить свою деятельность. В дополнение к имеющимся производственным мощностям Intel планирует инвестировать $100 млрд в расширение и новые производственные площадки в течение следующих 5 лет. Географически распределенные производственные мощности позволят Intel иметь глобальное резервирование своих операций, а также предлагать своим клиентам возможность использовать цепь поставок, полностью расположенную в Америке.

Также отмечается, что компания в значительной степени полагается на автоматизацию своих производственных мощностей. Сейчас Intel планирует использовать искусственный интеллект во всех сегментах своих производственных потоков, от планирования мощностей и прогнозирования до повышения выхода продукции и фактических производственных операций. Временные рамки таких изменений не называются, однако они должны повлиять на каждый аспект деятельности компании в будущем. Это включает внедрение ИИ «Коботов» (коллаборативных роботов, которые могут работать вместе с людьми) и широкую роботизированную автоматизацию в производственном процессе.

Источник: tomshardware

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