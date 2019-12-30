Intel подготовила для ультрапортативных ноутбуков Project Athena новую более эффективную систему охлаждения





Как сообщают осведомлённые источники, во время проведения грядущей выставки CES 2020 компания Intel анонсирует улучшенную систему охлаждения для тонких и лёгких ноутбуков в рамках инициативы Project Athena.

По задумке чипмейкера, ноутбуки в рамках программы Project Athena должны быть компактными и лёгкими, но в то же время достаточно производительными. Обеспечить такую комбинацию призвана новая улучшенная система охлаждения, которая обеспечит прирост эффективности теплоотвода на 25-30%. Новый охлаждающий модуль комбинирует два компонента – испарительную камеру и графитовые пластины.

Обычно охлаждающие модули внутри ноутбуков размещаются между клавиатурой и нижней панелью ноутбука. При такой подходе для размещения системы охлаждения остаётся очень мало пространства, поэтому отвод тепла от компонентов системы является затруднительным. Но Intel разработала совершенно новую конструкцию системы охлаждения, сочетая испарительную камеру и графитовые пластины, что позволило создать большую поверхность для рассеивания тепла.

Испарительная камера заменит все существующие модули системы охлаждения и соединится с графитовыми пластинам, которые расположены за экраном ноутбука, где есть много места. Объединение камеры с пластинами осуществляется через шарнир ноутбука, через него проходит охлаждающая жидкость. Это предполагает полную модернизацию шарниров ноутбуков, так что можно ожидать появления креативных решений. Кроме того, новый дизайн системы охлаждения позволит производителям создавать безвентиляторные ноутбуки, которые используют модели процессоров с более низким энергопотреблением. Кроме того, можно ожидать появления ещё более тонких ноутбуков.

Источник: techpowerup