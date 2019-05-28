Intel рассказала о требованиях к ноутбукам следующего поколения (Project Athena): ультратонкий корпус, Core i5/i7, минимум 8 ГБ ОЗУ и NVMe-накопитель на 256 ГБ, 9 часов реальной автономности и другое





Около 8 лет назад компания Intel решила улучшить ноутбуки и ввела в обиход понятие «ультрабуки». Это были компактные и лёгкие устройства, которые при этом могли обеспечивать достаточный уровень производительности и автономности. Годы спустя Intel снова вернулась к идее улучшения ноутбуков и запустила программу Project Athena.

Project Athena – это не только маркетинговая кампания. В рамках этой инициативы будут открыты специальные лаборатории для тестирования компонентов партнёров, чтобы убедиться, что они обеспечивают необходимые эксплуатационные характеристики.

Intel заявляет, что ноутбуки в рамках программы Project Athena должны обеспечивать не менее 9 часов автономной работы в реальном режиме использования при просмотре сайтов через беспроводную сеть Wi-Fi и настройке яркости дисплея на уровне 250 нит. Это более правдивый показатель, чем часто используемый производителями ПК период автономной работы в режиме просмотра видео (даёт слабую нагрузку на процессор) при выключенном модуле Wi-Fi и минимальной яркости экрана.

Но большой показатель автономности при реальном использовании – лишь вершина айсберга. Согласно требованиям Project Athena, ноутбуки должны выходить из режима сна менее чем за секунду, быть готовыми к просмотру сайтов – менее чем за 2 секунды благодаря режиму подключенного ожидания. Кроме того, при работе от батареи устройства должны обеспечивать такой же уровень отзывчивости, как и при использовании источника питания. Что касается технических характеристик, то устройства должны быть оснащены сенсорными дисплеями, точными тачпадами, передовыми интерфейсами Wi-Fi 6 и Thunderbolt 3, достаточным объёмом оперативной памяти (не менее 8 ГБ) и высокоскоростным твердотельным накопителем NVMe (не менее 256 ГБ), чтобы справиться с базовыми задачами большинства пользователей.

Как уже было сказано выше, Intel будет контролировать соответствие ноутбуков и компонентов требованиям программы Project Athena. Компания самостоятельно займётся тестированием таких параметров работы, как автономность и отклик, чтобы они удовлетворяли запросы большинства пользователей. Кроме того, каждый год компания планирует поднимать планку, чтобы удовлетворённость пользователей при покупке нового ноутбука возрастала.

Вместе с тем, на текущий момент нет ориентированного на конечных потребителей бренда Project Athena. Это значит, что устройства на полках магазинов не будут как-либо маркироваться, чтобы указать, что они соответствуют всем требованиям Intel. Хотя некоторые устройства с новыми процессорами 10-го поколения уже соответствуют заявленным спецификациям (упоминались Dell XPS 13 2-в-1, Acer Swift 5, HP Envy 13 Wood Series и Lenovo Yoga S940). Так что это усложнит выбор для покупателей. Но возможно в будущем этот пробел будет устранён.

Источник: The Verge