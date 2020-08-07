Intel работает над 24-ядерным «атомным» процессором Grand Ridge: 7-нм, PCIe 4.0 и DDR5

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Компания Intel намерена внедрять «малые» x86 ядра в широком перечне своих продуктов, не ограничиваясь только клиентскими процессорами начального уровня. Такие ядра станут частью нынешних и грядущих гибридных процессоров. Кроме того, они будут использоваться в составе обновлённой линейки Atom, включающей экономичные серверные процессоры с большим количеством ядер, которые ориентированы на применение в микро-серверах, сетевых хранилищах информации, устройствах сетевой инфраструктуры и базовых станциях сотовой связи.

На одном из просочившихся в сеть слайдов Intel фигурирует процессор Atom семейства Grand Ridge, который включает 24 вычислительных ядра. Он является преемником 24-ядерного чипа Atom P5962B (Snow Ridge) с ядрами Tremont. Устройство включает вычислительные ядра Gracemont с увеличенным показателем количества выполняемых инструкций за такт. Эти ядра в качестве «малых» должны впервые появиться в чипах на базе микроархитектуры Alder Lake.

Как ожидается, процессор Grand Ridge будет изготавливаться по нормам 7-наномтрового технологического процесса на базе технологии HLL+. 24 ядра сгруппированы в рамках 6 кластеров по 4 ядра в каждом. Каждый кластер включает по 4 МБ кэш-памяти второго уровня (общей для 4 ядер в рамках кластера). Кроме того, чип содержит общую для всех кластеров кэш-память третьего уровня, но её объём не уточняется. Для передачи данных между отдельными компонентами чипа применяется соединение SCF (scalable coherent fabric).

Помимо кластеров с вычислительными ядрами в процессоре Grand Ridge также интегрированы двухканальный контроллер оперативной памяти DDR5 и комплекс PCI-Express 4.0 с поддержкой 16 линий. Дополнительно имеются блоки для ускорения обработки сетевых задач и подключений USB и GPIO.

Учитывая заявления Intel о задержке развёртывания своего производства по нормам 7-нанометрового технологического процесса, выход процессоров Grand Ridge можно ожидать лишь в 2022 году или даже позже.

Источник: techpowerup