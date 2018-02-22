Intel разрабатывает 5G-модемы для ноутбуков, первые коммерческие модели 5G-ноутбуков от Microsoft, Dell, HP и Lenovo выйдут уже в конце 2019 года

Компания Intel объявила, что активно работает над созданием 5G-модема для ноутбуков и благодаря сотрудничеству с такими производителями мобильных устройств, как Dell, HP, Lenovo и Microsoft, первые коммерческие модели 5G-ноутбуков попадут в продажу уже во второй половине 2019 года.

Будущая серия внутренних мобильных модемов Intel XMM 8000 будет поддерживать стандарты 2G, 3G, 4G/LTE и 5G, так что производители ноутбуков смогут использовать единое унифицированное решение, которое будет работать в любых существующих мобильных сетях. Несмотря на то, что разработка 5G-модема еще продолжается, Intel привезет опытный образец 5G-ноутбука в формате трансформера 2-в-1 на выставку MWC 2018, где продемонстрирует его возможности с помощью стриминга нескольких потоков живого видео в 4K-качестве.

Отметим, что 5G-сети отличаются не только высокой скоростью передачи данных, но и минимальными задержками, что позволит использовать такие ноутбуки для онлайн-игр даже в мобильной режиме, а не при подключении к скоростной проводной сети. Таким образом Intel сможет еще на шаг ближе подобраться к реализации концепции “Always Connected PC” – не привязанных к одному месту мобильных компьютеров с постоянным доступом к сети и максимальным временем автономной работы.

Над созданием 5G-модема X50 для мобильных устройств также работает Qualcomm, которая сотрудничает с двумя десятками производителей смартфонов и других мобильных устройств, включая Sony, LG, ASUS и другие. Появление первых коммерческих образцов также запланировано на 2019 год.

Напомним, что первые 5G-сети заработают в США уже к концу текущего 2018 года, так что к моменту появления смартфонов и ноутбуков с поддержкой данного стандарта соответствующая инфраструктура уже будет готова к работе как минимум в крупных городах Северной Америки.

Источник: Engadget